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ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
https://sputnikarabic.ae/20221009/ميدفيديف-تفجير-جسر-القرم-عمل-إرهابي-يقف-وراءه-نظام-كييف-الإجرامي-1068810987.html
ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، الذي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:32+0000
2022-10-09T21:32+0000
ميدفيديف
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي تخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي.. ليس هناك أي شك، ولم يكن هناك".وأضاف، "يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين".
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ميدفيديف, شبه جزيرة القرم الروسية
ميدفيديف, شبه جزيرة القرم الروسية

ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي

21:32 GMT 09.10.2022
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، الذي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف، "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي تخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي.. ليس هناك أي شك، ولم يكن هناك".
وأضاف، "يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين".
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