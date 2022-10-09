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https://sputnikarabic.ae/20221009/نائب-عراقي-يدعو-لإبعاد-حزب-العمال-الكردستاني-ومجاهدي-خلق-حتى-لا-تتكرر-الاعتداءات-على-العراق-1068796419.html
نائب عراقي يدعو لإبعاد "حزب العمال الكردستاني" و"مجاهدي خلق" حتى لا تتكرر الاعتداءات على العراق
نائب عراقي يدعو لإبعاد "حزب العمال الكردستاني" و"مجاهدي خلق" حتى لا تتكرر الاعتداءات على العراق
دعا النائب العراقي، عارف الحمامي، إلى ضرورة إبعاد كل من "حزب العمال الكردستاني"، وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية، معتبرا أن وجودهما هو سبب الاعتداءات المتكررة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:22+0000
2022-10-09T12:22+0000
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وحسب تصريحات لموقع "السومرية نيوز" اعتبر الحمامي إقليم كردستان "مرتعاً للجماعات المسلحة"، مؤكدا أن وجود تلك الجماعات هو السبب المباشر لما تتعرض له البلاد من اعتداءات متكررة من تركيا وإيران.وقال: "هذه الدول تريد المحافظة على أمنها القومي، فلا بد من إبعاد حزب العمال الكردستاني وجماعة مجاهدي خلق والجهات المسلحة لكي لا يتكرر استهداف الدول المجاورة للبلد".ولفت إلى أن "العلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار سواء إيران أو تركيا غير منقطعة"، مشيرا إلى أن "العراق قادر على منع الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من خلال المفاوضات والتباحث ومعرفة الأسباب والتبريرات"، معتبرا المفاوضات مع تلك الدول هي "الحل الأمثل" لهذه الأزمة.طالع أيضا: تقرير: تركيا توجد في 55 مقرا و9 قواعد عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان
https://sputnikarabic.ae/20220313/العراق-يطالب-إيران-بتوضيح-صريح-حول-القصف-الصاروخي-على-أربيل-1059855535.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي

نائب عراقي يدعو لإبعاد "حزب العمال الكردستاني" و"مجاهدي خلق" حتى لا تتكرر الاعتداءات على العراق

12:22 GMT 09.10.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDنقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق
نقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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دعا النائب العراقي، عارف الحمامي، إلى ضرورة إبعاد كل من "حزب العمال الكردستاني"، وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية، معتبرا أن وجودهما هو سبب الاعتداءات المتكررة على البلاد.
وحسب تصريحات لموقع "السومرية نيوز" اعتبر الحمامي إقليم كردستان "مرتعاً للجماعات المسلحة"، مؤكدا أن وجود تلك الجماعات هو السبب المباشر لما تتعرض له البلاد من اعتداءات متكررة من تركيا وإيران.
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وقال: "هذه الدول تريد المحافظة على أمنها القومي، فلا بد من إبعاد حزب العمال الكردستاني وجماعة مجاهدي خلق والجهات المسلحة لكي لا يتكرر استهداف الدول المجاورة للبلد".

وأوضح أنه "من خلال الإجراءات التي يتبعها مجلس النواب، سوف يتم وضع حد للجماعات المسلحة الموجودة في الأراضي العراقية، والتي لطاما تكون مبرراً لاستهداف العراق من قبل الدول المجاورة".

ولفت إلى أن "العلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار سواء إيران أو تركيا غير منقطعة"، مشيرا إلى أن "العراق قادر على منع الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من خلال المفاوضات والتباحث ومعرفة الأسباب والتبريرات"، معتبرا المفاوضات مع تلك الدول هي "الحل الأمثل" لهذه الأزمة.
طالع أيضا: تقرير: تركيا توجد في 55 مقرا و9 قواعد عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان
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