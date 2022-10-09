https://sputnikarabic.ae/20221009/هل-تشكل-القدرات-البحرية-لـأنصار-الله-تهديدا-حقيقيا-للملاحة-في-البحر-الأحمر-1068807678.html

هل تشكل القدرات البحرية لـ"أنصار الله" تهديدا حقيقيا للملاحة في البحر الأحمر؟

هل تشكل القدرات البحرية لـ"أنصار الله" تهديدا حقيقيا للملاحة في البحر الأحمر؟

تشهد جبهات القتال بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العربي الذي تقوده السعودية اشتباكات وصفت بعضها بالعنيفة بعد أن تم الإعلان عن فشل تمديد الهدنة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T18:07+0000

2022-10-09T18:07+0000

2022-10-09T18:08+0000

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هل تنفذ "أنصار الله" تهديداتها ضد المنشآت النفطية في الداخل اليمني وفي السعودية وأيضا ضد الملاحة في البحر الأحمر، وهل تمتلك الحركة قدرات حقيقية تمكنها من مواجهة التحالف والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي..أم أن الأمر لا يتعدى المناورة السياسية للحصول على مكاسب سياسية؟بداية يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، لا أدري عن أي قدرات حوثية بحرية يتحدثون، المعروف أن البحرية اليمنية بشكل عام كانت ضعيفة، سواء كان ذلك قبل انقلاب الحوثيين أو بعده.وسائل انتحاريةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اعتقد أن ما يهدد الملاحة البحرية هو الحوثيون أنفسهم كفكر متطرف يعتبر الغاية تبرر الوسيلة، فهم قد استخدموا وسوف يستخدمون الألغام البحرية والزوارق المفخخة وغيرها من الوسائل التي تعتبر وسائل انتحارية وإرهابية في حقيقة الأمر.وتابع الخبير العسكري، اعتقد انهم يلمحون إلى هذا التهديد الذي يعتمد على الأشخاص وليس العتاد العسكري البحري، طبعا بمقارنة بحرية الحوثيين مهما كانت مع القدرات البحرية للتحالف والبحرية الأمريكية التي دائما ما تقوم بدوريات على مقربة من السواحل اليمنية، فليس هناك وجه للمقارنة بين هذا وذاك.عمليات دعائيةبدوره، اتفق الخبير العسكري اليمني، العميد جمال الهلالي، مع الرأي السابق، بأنه لا توجد قدرات عسكرية حقيقية لـ "أنصار الله"، وأن ما أعلنوا عنه في الفترة السابقة من أنهم سوف يقومون بضرب الملاحة الدولية وحقول النفط داخل وخارج اليمن، جميعها لا تعدو أن تكون عمليات دعائية وتهديد غير واقعي.وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن كل ما يجري في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا وليبيا، جميعها تحمل خلفها مصالح لقوى دولية وإقليمية كبرى، هى التي تتحكم في كل تلك القرارات على مستوى العالم، ولو أراد المجتمع الدولي القضاء على الحوثي لتم ذلك في ساعات وليس أيام حتى بواسطة التحالف العربي، لكن للأسف هناك مصالح للإبقاء على تلك المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار .أسلحة متطورةمن جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، خلال 8 سنوات من الحرب كانت حركة "أنصار الله" تكشف عن الكثير من عمليات التطوير التي تطال الأسلحة ومن بينها الأسلحة البحرية، وقبل أشهر كان هناك عرض عسكري في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، حيث استعرضت الجماعة خلاله العديد من الزوارق البحرية وعلى ما يبدو أنها زوارق حديثه.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الساحل الغربي يعتبر جبهة من جبهات الحرب في اليمن نظرا لأهميته وموقعه الاستراتيجي، لذا لا استبعد إمتلاك "أنصار الله" معدات حربية بحرية، خاصة وأن الجماعة قد استهدفت في أوقات سابقة للهدنة سفن للتحالف العربي على البحر الأحمر، لذا لا استبعد أن يكون لديهم أسلحة بحرية متطورة.مكاسب سياسيةوتابع الحاج، في حال حسابات القوة العسكرية بين "أنصار الله" والتحالف والولايات المتحدة الأمريكية، نجد هناك فارق كبير جدا بين قدرات الجانبين، لذا في رأي أن "أنصار الله" تقوم بعملية مناورة سياسية وتجدها مناسبة في هذا التوقيت، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية، أما من الناحية العسكرية فيكون الخيار أمام "أنصار الله" هو استهداف المملكة العربية السعودية من خلال الطيران المسير، لكن الرد عليها سيكون "موجعا"، لذا أعتقد أنها ستكون مناورة سياسية ليس أكثر.وأشار إلى أن عملية تحدي "أنصارالله" لدول العالم القلقة على النفط السعودي، هو أمر مستبعد ولو حدثت ستكون مغامرة تكبد الحركة الكثير من الخسائر، خاصة وأن مجلس الأمن والمبعوث الأممي قد حذروا من أي تصرف لـ "أنصار الله" يمثل تهديدا لمسار النفط في البحر الأحمر أو الخليج.ووجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأحد، "برفع اليقظة العسكرية، والرد بكل قوة وحزم على أي هجمات أو اعتداءات من قبل جماعة أنصار لله تستهدف القوات الحكومية المرابطة في جميع الجبهات".وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، خلال لقاء في الرياض مع وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، على ضرورة "التنبه لأي محاولة تسلل أو توغل قد تقدم عليها عناصر الحوثيين إلى مواقع التماس".وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن "اللقاء تطرق إلى مستوى الاستعداد القتالي لمواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية"، مشيرا إلى أن الزبيدي، أكد "على أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للقادة والأفراد، بما يمكّنهم من مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم العسكرية".من جانبه، أكد الفريق الداعري، على "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة للرد على أي اعتداءات أو هجمات قد تشنها جماعة الحوثيين وكبح جماحها".وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل تمديد الهدنة، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة .

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