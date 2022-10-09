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https://sputnikarabic.ae/20221009/وزارة-التعليم-السعودية-لا-يحق-للطالب-تحسين-المجموع-في-المواد-التي-نجح-فيه-1068791257.html
وزارة التعليم السعودية: لا يحق للطالب تحسين المجموع في المواد التي نجح فيه
وزارة التعليم السعودية: لا يحق للطالب تحسين المجموع في المواد التي نجح فيه
قررت وزارة التعليم السعودية عدم السماح للطلاب بتحسين مجموعهم في المواد التي نجحوا فيها. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T10:26+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فإن وزارة التعليم أكدت أن الطالب الذي نجح في مادة من المواد لا يحق له طلب إعادتها بهدف تحسين درجاته أو معدله التراكمي.وأوضحت الوزارة أن القرار يسري أيضا على السنة الدراسية التي نجح فيها الطالب، حيث لا يسمح له بإعادتها لهذا الغرض، مشددة على "تطبيق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج".ولفتت إلى أن الدرجات التي يحصل عليها الطالب من "أعمال الفصل الدراسي"، يتم احتسابها "عند التقدم لاختبار الدور الثاني"، مستثنية "الاختبارات القصيرة".طالع أيضا: السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

وزارة التعليم السعودية: لا يحق للطالب تحسين المجموع في المواد التي نجح فيه

10:26 GMT 09.10.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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قررت وزارة التعليم السعودية عدم السماح للطلاب بتحسين مجموعهم في المواد التي نجحوا فيها.
ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فإن وزارة التعليم أكدت أن الطالب الذي نجح في مادة من المواد لا يحق له طلب إعادتها بهدف تحسين درجاته أو معدله التراكمي.
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وأوضحت الوزارة أن القرار يسري أيضا على السنة الدراسية التي نجح فيها الطالب، حيث لا يسمح له بإعادتها لهذا الغرض، مشددة على "تطبيق قواعد النجاح والرسوب على الطالب المنتظم والملتحق بنظام الانتساب أو التعليم المدمج".
ولفتت إلى أن الدرجات التي يحصل عليها الطالب من "أعمال الفصل الدراسي"، يتم احتسابها "عند التقدم لاختبار الدور الثاني"، مستثنية "الاختبارات القصيرة".
طالع أيضا: السعودية تتقدم في 16 مؤشرا للتنافسية العالمية للتعليم
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