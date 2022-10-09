https://sputnikarabic.ae/20221009/وزارة-الطاقة-السعودية-تقرر-تعويض-مستهلكي-الغاز-عن-أي-زيادات-في-هذه-الحالة--1068790327.html
وزارة الطاقة السعودية تقرر تعويض مستهلكي الغاز عن أي زيادات في "هذه الحالة"
وزارة الطاقة السعودية تقرر تعويض مستهلكي الغاز عن أي زيادات في "هذه الحالة"
أكدت وزارة الطاقة السعودية أنها ملتزمة بتعويض مستهلكي الغاز عن أي زيادات في حالة عدم التزام المرخص له بالتعرفة المتفق عليها. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T09:48+0000
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ووفقا لللائحة التنفيذية الجديدة لنظام توزيع الغاز، والتي أقرتها وزارة الطاقة السعودية، فإن الوزارة ستلتزم بهذا التعويض في حال لم يلتزم المرخص له بممارسة نشاطه بالتعرفة المحددة.وقالت اللائحة: "إذا تبين للوزارة عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له ولتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له؛ نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة".وأوضحت اللائحة أن الوزارة يمكنها "إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة".كما لفتت إلى أن "كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70.000) لتر يوميًا أو ما يعادلها، تُعد في حكم المستهلك التجاري".يشار إلى أن هذه اللائحة تستهدف ضبط وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.طالع أيضا: مسؤول في "أنصار الله": صبرنا أوشك على النفاد حيال "سرقة" السعودية والإمارات النفط والغاز اليمنيين
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزارة الطاقة السعودية تقرر تعويض مستهلكي الغاز عن أي زيادات في "هذه الحالة"
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أكدت وزارة الطاقة السعودية أنها ملتزمة بتعويض مستهلكي الغاز عن أي زيادات في حالة عدم التزام المرخص له بالتعرفة المتفق عليها.
ووفقا لللائحة التنفيذية
الجديدة لنظام توزيع الغاز، والتي أقرتها وزارة الطاقة السعودية، فإن الوزارة ستلتزم بهذا التعويض في حال لم يلتزم المرخص له بممارسة نشاطه بالتعرفة المحددة.
وقالت اللائحة: "إذا تبين للوزارة عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط
بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له ولتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له؛ نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة".
وأوضحت اللائحة أن الوزارة يمكنها "إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة".
وفرقت اللائحة بين من وصفته بـ"المستهلك السكني"، معرفة هذا النوع بأنه "أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل أو أسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية"، وبين "المستهلك التجاري"، مؤكدة أنه من يتم تزويد منشأته التجارية للأغراض التجارية.
كما لفتت إلى أن "كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70.000) لتر يوميًا أو ما يعادلها، تُعد في حكم المستهلك التجاري".
يشار إلى أن هذه اللائحة تستهدف ضبط وحماية الحقوق والمصالح الخاصة
بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.