https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتصعيد-استهدافها-للمدنيين-في-عدة-محافظات-منذ-انتهاء-الهدنة-1068810485.html

وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد استهدافها للمدنيين في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة

وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد استهدافها للمدنيين في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة". 09.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "ممارسات ميليشيا الحوثي، في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة تأتي في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر".وطالب الوزير اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب"، على حد تعبيره.وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله