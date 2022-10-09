https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتصعيد-استهدافها-للمدنيين-في-عدة-محافظات-منذ-انتهاء-الهدنة-1068810485.html
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد استهدافها للمدنيين في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد استهدافها للمدنيين في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة". 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T21:02+0000
2022-10-09T21:02+0000
2022-10-09T21:02+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg
وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "ممارسات ميليشيا الحوثي، في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة تأتي في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر".وطالب الوزير اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب"، على حد تعبيره.وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/54/1039955441_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_3fff512a11d32145122f71b68843f761.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد استهدافها للمدنيين في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة
تابعنا عبر
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة".
وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "ممارسات ميليشيا الحوثي، في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة تأتي في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر".
وطالب الوزير اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب"، على حد تعبيره.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب
الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.