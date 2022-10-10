https://sputnikarabic.ae/20221010/أسعار-النفط-تتراجع-من-أعلى-مستوى-لها-في-5-أسابيع-1068815150.html
أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع
أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع
سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:58+0000
2022-10-10T06:58+0000
2022-10-10T06:58+0000
سوق النفط
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يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بهبوط 76 سنتا، أو 0.8 %.ولامس العقدان أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما.ورأت تينا تنج، المحللة في "سي.ام.سي ماركتس" أن تحقيق الأرباح قد يكون هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم وذلك إثر مكاسب استمرت 5 أيام الأسبوع الماضي.وفي الأسبوع الماضي، حقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار وذلك بعد أن اتفقت "أوبك +"، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/السعودية-تخفض-أسعار-النفط-لأوروبا-وترفعها-للولايات-المتحدة-1068704633.html
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سوق النفط
أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع
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سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج
وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بهبوط 76 سنتا، أو 0.8 %.
ولامس العقدان أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما.
ورأت تينا تنج، المحللة في "سي.ام.سي ماركتس" أن تحقيق الأرباح قد يكون هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم وذلك إثر مكاسب استمرت 5 أيام الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، حقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار وذلك بعد أن اتفقت "أوبك +"، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.