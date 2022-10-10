عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/أسعار-النفط-تتراجع-من-أعلى-مستوى-لها-في-5-أسابيع-1068815150.html
أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع
أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع
سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:58+0000
2022-10-10T06:58+0000
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بهبوط 76 سنتا، أو 0.8 %.ولامس العقدان أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما.ورأت تينا تنج، المحللة في "سي.ام.سي ماركتس" أن تحقيق الأرباح قد يكون هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم وذلك إثر مكاسب استمرت 5 أيام الأسبوع الماضي.وفي الأسبوع الماضي، حقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار وذلك بعد أن اتفقت "أوبك +"، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/السعودية-تخفض-أسعار-النفط-لأوروبا-وترفعها-للولايات-المتحدة-1068704633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سوق النفط
سوق النفط

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع

06:58 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.
ناقلة نفط في مجمع شيسخاريس للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
السعودية تخفض أسعار النفط لأوروبا وترفعها للولايات المتحدة
6 أكتوبر, 17:43 GMT
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بهبوط 76 سنتا، أو 0.8 %.
ولامس العقدان أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما.
ورأت تينا تنج، المحللة في "سي.ام.سي ماركتس" أن تحقيق الأرباح قد يكون هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم وذلك إثر مكاسب استمرت 5 أيام الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، حقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار وذلك بعد أن اتفقت "أوبك +"، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала