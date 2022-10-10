https://sputnikarabic.ae/20221010/ألمانيا-تتعهد-بتسليم-كييف-نظام-درع-صاروخي-سريعا-1068855246.html
ألمانيا تتعهد بتسليم كييف نظام درع صاروخي سريعا
ألمانيا تتعهد بتسليم كييف نظام درع صاروخي سريعا
قالت ألمانيا، الاثنين، إنها ستنقل أنظمة دفاع جوي وعدت بها منذ فترة طويلة و"قادرة على حماية مدينة بأكملها"، إلى أوكرانيا بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية واسعة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:14+0000
2022-10-10T15:14+0000
2022-10-10T15:14+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وهاجمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الهجمات الأخيرة، وكتبت على "تويتر"، إن بلادها تبذل قصارى جهدها "لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".وعد المستشار أولاف شولتز أوكرانيا، في يونيو/ حزيران، بأنظمة "آريس تي" الحديثة للغاية، والتي قال إنها قادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية.كانت ألمانيا تتوقع، في وقت سابق، تسليم أول أنظمة درع صاروخي بحلول نهاية العام، لكن وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت قالت إن الأول سيكون الآن "جاهزا لتوفير حماية فعالة للناس في الأيام المقبلة".وأضافت أن "الضربات الصاروخية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى تؤكد بوضوح أهمية التسليم السريع لأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا". يحتوي نظام "آريس تي" على نطاق درع يمتد على ارتفاع 20 كيلومترا (12 ميلا) وعرض 40 كيلومترا.يمتلك الجيش الألماني نفسه صواريخ "آريس تي" في مخزونه، ولكن ليس نظام أرض- جو الكامل. يطلق الصواريخ من طائرات "تورنادو" أو "يوروفايتر".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.
https://sputnikarabic.ae/20221005/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لحل-الأزمة-الأوكرانية-دبلوماسيا-إذا-سمحت-الظروف-1068671065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
ألمانيا تتعهد بتسليم كييف نظام درع صاروخي سريعا
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قالت ألمانيا، الاثنين، إنها ستنقل أنظمة دفاع جوي وعدت بها منذ فترة طويلة و"قادرة على حماية مدينة بأكملها"، إلى أوكرانيا بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية واسعة على البنى التحتية العسكرية لكييف اليوم.
وهاجمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الهجمات الأخيرة، وكتبت على "تويتر"، إن بلادها تبذل قصارى جهدها "لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".
وعد المستشار أولاف شولتز أوكرانيا، في يونيو/ حزيران، بأنظمة "آريس تي" الحديثة للغاية، والتي قال إنها قادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية
.
كانت ألمانيا تتوقع، في وقت سابق، تسليم أول أنظمة درع صاروخي بحلول نهاية العام، لكن وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت قالت إن الأول سيكون الآن "جاهزا لتوفير حماية فعالة للناس في الأيام المقبلة".
وأضافت أن "الضربات الصاروخية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى تؤكد بوضوح أهمية التسليم السريع لأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا". يحتوي نظام "آريس تي" على نطاق درع يمتد على ارتفاع 20 كيلومترا (12 ميلا) وعرض 40 كيلومترا.
يمتلك الجيش الألماني نفسه صواريخ "آريس تي" في مخزونه، ولكن ليس نظام أرض- جو الكامل. يطلق الصواريخ من طائرات "تورنادو" أو "يوروفايتر".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة
في الهجوم وتم تحقيق الهدف.