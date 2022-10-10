https://sputnikarabic.ae/20221010/ألمانيا-تعقد-اجتماعا-عاجلا-لمجموعة-السبع-بناء-على-طلب-أوكرانيا-1068825492.html
ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا
ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:15+0000
2022-10-10T09:15+0000
2022-10-10T09:35+0000
أخبار أوكرانيا
مجموعة السبع الكبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
وقال مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم التوصل لاتفاق بعقد اجتماع لمجموعة السبع يوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي خطابا خلال الاجتماع.يأتي هذا بعد أن هزت مجموعة من الانفجارات صباح اليوم العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئوذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تسجيل غارات أيضا على مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة إيفانوفرانكوفسك، غربي أوكرانيا.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.
https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-يسجل-مقطع-فيديو-من-فناء-مكتبه-في-كييف-بعد-ساعتين-ونصف-من-بدء-الضربات-1068823615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار
أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار
ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا
09:15 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم التوصل لاتفاق بعقد اجتماع لمجموعة السبع يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي خطابا خلال الاجتماع.
يأتي هذا بعد أن هزت مجموعة من الانفجارات صباح اليوم العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئ
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تسجيل غارات أيضا على مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة إيفانوفرانكوفسك، غربي أوكرانيا.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.