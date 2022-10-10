https://sputnikarabic.ae/20221010/ألمانيا-تعقد-اجتماعا-عاجلا-لمجموعة-السبع-بناء-على-طلب-أوكرانيا-1068825492.html

ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا

ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T09:15+0000

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أخبار أوكرانيا

مجموعة السبع الكبار

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وقال مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم التوصل لاتفاق بعقد اجتماع لمجموعة السبع يوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي خطابا خلال الاجتماع.يأتي هذا بعد أن هزت مجموعة من الانفجارات صباح اليوم العديد من المدن الأوكرانية ما تسبب في اضطرابات في التزويد بالكهرباء.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل؛ وتعمل محطات المترو كملاجئوذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تسجيل غارات أيضا على مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة إيفانوفرانكوفسك، غربي أوكرانيا.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.

https://sputnikarabic.ae/20221010/زيلينسكي-يسجل-مقطع-فيديو-من-فناء-مكتبه-في-كييف-بعد-ساعتين-ونصف-من-بدء-الضربات-1068823615.html

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أخبار أوكرانيا, مجموعة السبع الكبار