https://sputnikarabic.ae/20221010/أمريكا-تهدد-هونغ-كونغ-بعقوبات-بسبب-يخت-روسي-1068854427.html
أمريكا تهدد هونغ كونغ بعقوبات بسبب يخت روسي
أمريكا تهدد هونغ كونغ بعقوبات بسبب يخت روسي
حذرت الولايات المتحدة هونغ كونغ من أن مساعدة الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يهدد وضعها كمركز مالي، بعد أن رسا يخت ضخم مرتبط بأحد أغنى رجال روسيا في ميناء... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:48+0000
2022-10-10T14:48+0000
2022-10-10T14:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أحداث هونغ كونغ
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصل اليخت "نورد" الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار والمرتبط برجل الأعمال أليكسي مورداشوف إلى هونغ كونغ يوم الأربعاء، بعد رحلة استغرقت أسبوعا من مدينة فلاديفوستوك الروسية.مورداشوف، الذي يدعي الغرب قربه من الرئيس فلاديمير بوتين، عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته وكالة "بلومبيرغ"، إن الاستخدام المحتمل لهونغ كونغ كملاذ آمن من قبل "الأفراد الذين يتهربون من العقوبات من ولايات قضائية متعددة يدعو إلى التشكيك في شفافية بيئة الأعمال التجارية".وأضاف المتحدث أن سمعة المدينة كمركز مالي تعتمد على التزامها بالقوانين والمعايير الدولية. قالت وزارة البحرية في هونغ كونغ يوم الجمعة إنها بينما تفرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لا تنفذ "عقوبات أحادية الجانب تفرضها سلطات قضائية أخرى".تخشى أمريكا أن يتجاوز كبار رجال الأعمال الروس العقوبات التي تفرضها وحلفاؤها، من خلال تحويل أصولهم إلى هونغ كونغ.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بيع-يخت-فاخر-بالمزاد-بعد-مصادرته-من-ملياردير-روسي-في-جبل-طارق-1068329467.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث هونغ كونغ, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث هونغ كونغ, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تهدد هونغ كونغ بعقوبات بسبب يخت روسي
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حذرت الولايات المتحدة هونغ كونغ من أن مساعدة الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يهدد وضعها كمركز مالي، بعد أن رسا يخت ضخم مرتبط بأحد أغنى رجال روسيا في ميناء المدينة.
وصل اليخت
"نورد" الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار والمرتبط برجل الأعمال أليكسي مورداشوف إلى هونغ كونغ يوم الأربعاء، بعد رحلة استغرقت أسبوعا من مدينة فلاديفوستوك الروسية.
مورداشوف، الذي يدعي الغرب قربه من الرئيس فلاديمير بوتين، عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته وكالة
"بلومبيرغ"، إن الاستخدام المحتمل لهونغ كونغ كملاذ آمن من قبل "الأفراد الذين يتهربون من العقوبات من ولايات قضائية متعددة يدعو إلى التشكيك في شفافية بيئة الأعمال التجارية".
وأضاف المتحدث أن سمعة المدينة كمركز مالي تعتمد على التزامها بالقوانين والمعايير الدولية. قالت وزارة البحرية في هونغ كونغ يوم الجمعة إنها بينما تفرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لا تنفذ "عقوبات أحادية الجانب تفرضها سلطات قضائية أخرى".
تخشى أمريكا أن يتجاوز كبار رجال الأعمال الروس العقوبات التي تفرضها وحلفاؤها
، من خلال تحويل أصولهم إلى هونغ كونغ.