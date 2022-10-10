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https://sputnikarabic.ae/20221010/أمير-قطر-يتصل-بزيلينسكي-ويدعو-إلى-احترام-سيادة-أوكرانيا-وحل-الخلاف-عبر-الحوار-1068828338.html
أمير قطر يتصل بزيلينسكي ويدعو إلى احترام سيادة أوكرانيا وحل الخلاف عبر الحوار
أمير قطر يتصل بزيلينسكي ويدعو إلى احترام سيادة أوكرانيا وحل الخلاف عبر الحوار
ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:51+0000
2022-10-10T09:56+0000
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وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة مع روسيا وضرورة إنهائها بالحوار والطرق الدبلوماسية.وكان زيلينسكي سجل رسالة بالفيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف الساعة من بدء الضربات على أوكرانيا.ونشر زيلينسكي رسالة فيديو على قناة "تلغرام" الخاصة به، وتم تسجيلها في باحة مكتب زيلينسكي في شارع بانكوفا، وهي أول رسالة فيديو منذ بداية الضربات على أوكرانيا.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا

أمير قطر يتصل بزيلينسكي ويدعو إلى احترام سيادة أوكرانيا وحل الخلاف عبر الحوار

09:51 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 10.10.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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يتبع
ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة مع روسيا وضرورة إنهائها بالحوار والطرق الدبلوماسية.
ودعا الأمير مجدداً، خلال الاتصال، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، بحسب الوكالة.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
وسائل إعلام أوكرانية: وقوع عدة انفجارات في كييف بالقرب من مكتب زيلينسكي
05:52 GMT
كما جدد الأمير تميم موقف قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقا للوكالة.
وكان زيلينسكي سجل رسالة بالفيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف الساعة من بدء الضربات على أوكرانيا.
ونشر زيلينسكي رسالة فيديو على قناة "تلغرام" الخاصة به، وتم تسجيلها في باحة مكتب زيلينسكي في شارع بانكوفا، وهي أول رسالة فيديو منذ بداية الضربات على أوكرانيا.
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات صاروخية. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.
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