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https://sputnikarabic.ae/20221010/أمين-عام-الناتو-يؤكد-دعم-الحلف-لأوكرانيا-حتى-أطول-فترة-ممكنة-1068860093.html
أمين عام الناتو يؤكد دعم الحلف لأوكرانيا حتى أطول فترة ممكنة
أمين عام الناتو يؤكد دعم الحلف لأوكرانيا حتى أطول فترة ممكنة
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيواصل دعمه لأوكرانيا، حتى أطول فترة ممكنة، واصفا شعبها بـ "الشجاع". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T17:02+0000
2022-10-10T17:02+0000
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ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وأكد له استمرار دعم الناتو لكييف.وقال: "تحدثت مع وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأدنت الهجمات الروسية المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا"، وأكد: "سيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على عدوان الكرملين لأطول فترة ممكنة".في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عملياتي مع مجلس الأمن الروسي إن موسكو شنت اليوم هجوما كبيرا باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية.ووفقًا للرئيس الروسي، كانت أوكرانيا أيضًا وراء ثلاث هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك وحاولت تقويض خط أنابيب الغاز ترك ستريم، مشيرا إلى أن كييف ومن خلال أنشطتها الإرهابية المستمرة، تضع نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية، متعهدا بالرد بقسوة على مثل هذه الجرائم.طالع أيضا: دول الناتو باتت تعاني نقصا في مخزونات الأسلحة وقد تتباطأ في دعم أوكرانيا
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

أمين عام الناتو يؤكد دعم الحلف لأوكرانيا حتى أطول فترة ممكنة

17:02 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيواصل دعمه لأوكرانيا، حتى أطول فترة ممكنة، واصفا شعبها بـ "الشجاع".
ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وأكد له استمرار دعم الناتو لكييف.
وقال: "تحدثت مع وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأدنت الهجمات الروسية المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا"، وأكد: "سيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على عدوان الكرملين لأطول فترة ممكنة".
في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عملياتي مع مجلس الأمن الروسي إن موسكو شنت اليوم هجوما كبيرا باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انفجار وقع، يوم السبت، على جسر القرم، والذي وصفه بوتين بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

ووفقًا للرئيس الروسي، كانت أوكرانيا أيضًا وراء ثلاث هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك وحاولت تقويض خط أنابيب الغاز ترك ستريم، مشيرا إلى أن كييف ومن خلال أنشطتها الإرهابية المستمرة، تضع نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية، متعهدا بالرد بقسوة على مثل هذه الجرائم.
طالع أيضا: دول الناتو باتت تعاني نقصا في مخزونات الأسلحة وقد تتباطأ في دعم أوكرانيا
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