أمين عام الناتو يؤكد دعم الحلف لأوكرانيا حتى أطول فترة ممكنة
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy/
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيواصل دعمه لأوكرانيا، حتى أطول فترة ممكنة، واصفا شعبها بـ "الشجاع".
ووفقا لما كتبه ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وأكد له استمرار دعم الناتو لكييف.
Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022
وقال: "تحدثت مع وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأدنت الهجمات الروسية المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا"، وأكد: "سيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على عدوان الكرملين لأطول فترة ممكنة".
في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عملياتي مع مجلس الأمن الروسي إن موسكو شنت اليوم هجوما كبيرا باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد منشآت البنية التحتية الأوكرانية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انفجار وقع، يوم السبت، على جسر القرم، والذي وصفه بوتين بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
ووفقًا للرئيس الروسي، كانت أوكرانيا أيضًا وراء ثلاث هجمات إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك وحاولت تقويض خط أنابيب الغاز ترك ستريم، مشيرا إلى أن كييف ومن خلال أنشطتها الإرهابية المستمرة، تضع نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية، متعهدا بالرد بقسوة على مثل هذه الجرائم.