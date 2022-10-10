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أوكرانيا تحصل على مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من سلوفاكيا
أوكرانيا تحصل على مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من سلوفاكيا
نقلت إذاعة سلوفاكيا عن وزارة الدفاع السلوفاكية أن الجانب السلوفاكي سلم مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "زوزونا" إلى أوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T05:14+0000
2022-10-10T05:14+0000
أخبار أوكرانيا
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رصد عسكري
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وفقًا لوزير دفاع الجمهورية، ياروسلاف ناد، حصلت أوكرانيا على مدفعين آخرين من طراز Zuzana-2 من سلوفاكيا. تم تصنيع المدافع في شركة "كونستروكتا ديفينس" السلوفاكية الحكومية خصيصا للقوات المسلحة الأوكرانية. في المجموع، تم تسليح الجيش الأوكراني بستة مدافع "هاوتزر" من هذا الطراز، وينص العقد التجاري الحالي مع الشركة السلوفاكية على توريد مدفعين آخرين من طراز Zuzana 2 إلى كييف.بالإضافة إلى العقد الحالي، ستنتج الشركة 16 مدفعًا من طراز Zuzana 2 للقوات المسلحة الأوكرانية، وستدفع ألمانيا والدنمارك والنرويج معًا مقابل إنتاجها. تكلفة المشروع 92 مليون يورو. ووقع وزيرا دفاع سلوفاكيا والدنمارك على العقد في 2 أكتوبر/تشرين الأول في كوبنهاغن.
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أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, رصد عسكري

أوكرانيا تحصل على مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من سلوفاكيا

05:14 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، اوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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نقلت إذاعة سلوفاكيا عن وزارة الدفاع السلوفاكية أن الجانب السلوفاكي سلم مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "زوزونا" إلى أوكرانيا.
وفقًا لوزير دفاع الجمهورية، ياروسلاف ناد، حصلت أوكرانيا على مدفعين آخرين من طراز Zuzana-2 من سلوفاكيا. تم تصنيع المدافع في شركة "كونستروكتا ديفينس" السلوفاكية الحكومية خصيصا للقوات المسلحة الأوكرانية. في المجموع، تم تسليح الجيش الأوكراني بستة مدافع "هاوتزر" من هذا الطراز، وينص العقد التجاري الحالي مع الشركة السلوفاكية على توريد مدفعين آخرين من طراز Zuzana 2 إلى كييف.
بالإضافة إلى العقد الحالي، ستنتج الشركة 16 مدفعًا من طراز Zuzana 2 للقوات المسلحة الأوكرانية، وستدفع ألمانيا والدنمارك والنرويج معًا مقابل إنتاجها. تكلفة المشروع 92 مليون يورو. ووقع وزيرا دفاع سلوفاكيا والدنمارك على العقد في 2 أكتوبر/تشرين الأول في كوبنهاغن.
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