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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-كييف-1068839155.html
إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في كييف
إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في كييف
وجهت سلطات مدينة كييف تحذيرا لسكان العاصمة للذهاب إلى الملاجئ بسبب غارات جوية، وتم إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في العاصمة كييف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:40+0000
2022-10-10T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ونشرت سلطات المدينة تحذيرا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "تم إطلاق صفارات الإنذار في كييف، نطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى ملجأ الحماية المدنية".وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم.وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في كييف

12:40 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 10.10.2022)
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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وجهت سلطات مدينة كييف تحذيرا لسكان العاصمة للذهاب إلى الملاجئ بسبب غارات جوية، وتم إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في العاصمة كييف.
ونشرت سلطات المدينة تحذيرا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، جاء فيه: "تم إطلاق صفارات الإنذار في كييف، نطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى ملجأ الحماية المدنية".
وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.

هذا وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم.
وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".
وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".
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