https://sputnikarabic.ae/20221010/إعلام-ألمانيا-قد-تترك-من-دون-ذخيرة-بسبب-المساعدة-المقدمة-إلى-أوكرانيا-1068813950.html
إعلام: ألمانيا قد تترك دون ذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا
إعلام: ألمانيا قد تترك دون ذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا
ترسانات الأسلحة الألمانية على وشك النفاد بسبب إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية؛ في حالة الحرب، سيكون لدى الجيش الألماني مخزونًا كافيًا لمدة يومين كحد أقصى،... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T05:46+0000
2022-10-10T05:46+0000
2022-10-10T05:47+0000
أخبار ألمانيا
رصد عسكري
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يقول المقال أن هذه المعلومات قد أكدها العديد من الخبراء والسياسيين في البوندستاغ، فضلاً عن ممثلي صناعة الأسلحة.وأضاف المنشور: "إن وضعنا سيزداد سوءًا فقط إذا واصلنا نقل الذخيرة من مستودعاتنا إلى الأوكرانيين، ولم تبدأ الحكومة في تقديم الطلبات اللازمة للإنتاج".اضطر الجيش الألماني إلى توفير القذائف، فبدأ الجيش في التدرب بشكل أقل، وألغيت التدريبات. السلطات الألمانية ليست في عجلة من أمرها لتجديد المخزونات بسبب عدم وجود ميزانية دفاعية، على الرغم من حقيقة أن عدد الأسلحة في المستودعات لا يتوافق مع لوائح الناتو. يشار إلى أنه على خلفية هذه الظروف، لا تزال برلين تقدم مساعدات عسكرية إلى كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, رصد عسكري
إعلام: ألمانيا قد تترك دون ذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا
05:46 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 05:47 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
ترسانات الأسلحة الألمانية على وشك النفاد بسبب إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية؛ في حالة الحرب، سيكون لدى الجيش الألماني مخزونًا كافيًا لمدة يومين كحد أقصى، حسب بوابة Business Insider.
يقول المقال أن هذه المعلومات قد أكدها العديد من الخبراء والسياسيين في البوندستاغ، فضلاً عن ممثلي صناعة الأسلحة.
وأضاف المنشور: "إن وضعنا سيزداد سوءًا فقط إذا واصلنا نقل الذخيرة من مستودعاتنا إلى الأوكرانيين، ولم تبدأ الحكومة في تقديم الطلبات اللازمة للإنتاج".
اضطر الجيش الألماني إلى توفير القذائف، فبدأ الجيش في التدرب بشكل أقل، وألغيت التدريبات. السلطات الألمانية ليست في عجلة من أمرها لتجديد المخزونات بسبب عدم وجود ميزانية دفاعية، على الرغم من حقيقة أن عدد الأسلحة في المستودعات لا يتوافق مع لوائح الناتو. يشار إلى أنه على خلفية هذه الظروف، لا تزال برلين تقدم مساعدات عسكرية إلى كييف.