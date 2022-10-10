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https://sputnikarabic.ae/20221010/إيلون-ماسك-يقول-إن-بكين-طلبت-منه-عدم-بيع-خدمة-ستارلينك-في-الصين-1068849189.html
إيلون ماسك يقول إن بكين طلبت منه عدم بيع خدمة "ستارلينك" في الصين
إيلون ماسك يقول إن بكين طلبت منه عدم بيع خدمة "ستارلينك" في الصين
قال الملياردير إيلون ماسك إن الحكومة الصينية لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في الصين. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T14:04+0000
2022-10-10T14:04+0000
إيلون ماسك
الصين
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عمودها الأخير بعنوان "غداء مع فايننشال تايمز": "يقول ماسك إن بكين أوضحت رفضها لطرحه أخيرا لنظام ستارلينك، وهو نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة سبيس إكس، في أوكرانيا لمساعدة الجيش على تجاوز قطع الإنترنت".وجاء في المقال الذي نشر يوم الجمعة: "يقول (ماسك) إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يبيع شركة ستارلينك في الصين". ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان ماسك يوافق على طلب بكين.تعتمد شركة ماسك العملاقة للسيارات الكهربائية "تسلا" على الصين في تحقيق أكثر من 20% من إيراداتها ولديها مصنع كبير في شنغهاي.وذكرت الصحيفة أن ماسك يتوقع أن تعلق "تسلا" في صراع "لا مفر منه" حول تايوان، لكنها ستظل قادرة على توصيل الطلبيات للعملاء في الصين.
https://sputnikarabic.ae/20221009/سفير-الصين-في-أمريكا-يشكر-إيلون-ماسك-على-مقترحه-بشأن-أزمة-تايوان-1068806790.html
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إيلون ماسك, الصين
إيلون ماسك, الصين

إيلون ماسك يقول إن بكين طلبت منه عدم بيع خدمة "ستارلينك" في الصين

14:04 GMT 10.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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قال الملياردير إيلون ماسك إن الحكومة الصينية لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في الصين.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عمودها الأخير بعنوان "غداء مع فايننشال تايمز": "يقول ماسك إن بكين أوضحت رفضها لطرحه أخيرا لنظام ستارلينك، وهو نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة سبيس إكس، في أوكرانيا لمساعدة الجيش على تجاوز قطع الإنترنت".
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وجاء في المقال الذي نشر يوم الجمعة: "يقول (ماسك) إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يبيع شركة ستارلينك في الصين". ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان ماسك يوافق على طلب بكين.
تعتمد شركة ماسك العملاقة للسيارات الكهربائية "تسلا" على الصين في تحقيق أكثر من 20% من إيراداتها ولديها مصنع كبير في شنغهاي.
وذكرت الصحيفة أن ماسك يتوقع أن تعلق "تسلا" في صراع "لا مفر منه" حول تايوان، لكنها ستظل قادرة على توصيل الطلبيات للعملاء في الصين.
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