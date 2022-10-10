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https://sputnikarabic.ae/20221010/اتفاقيات-الأزمة-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-1068828017.html
اتفاقيات الأزمة بين حكومة الدبيبة وتركيا
اتفاقيات الأزمة بين حكومة الدبيبة وتركيا
وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:00+0000
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انفوجرافيك
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وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

اتفاقيات الأزمة بين حكومة الدبيبة وتركيا

10:00 GMT 10.10.2022
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وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
اتفاقيات الأزمة بين حكومة الدبيبة وتركيا - سبوتنيك عربي
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