عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221010/استئناف-عمل-مترو-الأنفاق-في-كييف-1068831765.html
استئناف عمل مترو الأنفاق في كييف
استئناف عمل مترو الأنفاق في كييف
أعلن رئيس بلدية كييف عن استئناف عمل مترو أنفاق المدينة بعدما تم تعليق العمل فيه لتعرض المدينة لقصف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:51+0000
2022-10-10T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064072270_0:2:3053:1719_1920x0_80_0_0_1f9bd6165185771b10a60b8d77fdbeea.jpg
وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم استئناف حركة قطارات مترو كييف. في وقت سابق، أفاد مكتب رئيس البلدية أنه فيما يتعلق بالهجمات على المدينة، تم تعليق حركة قطارات مترو كييف.وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.وقال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، وهناك ضربات صاروخية. وبعد الانفجارات في بعض المناطق انقطعت الكهرباء والماء عنها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064072270_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89fe100b9e5fb71d786f6c2179caf11b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

استئناف عمل مترو الأنفاق في كييف

10:51 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Андрей Стенин / الانتقال إلى بنك الصورتمثال مؤسسي كييف
تمثال مؤسسي كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Андрей Стенин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس بلدية كييف عن استئناف عمل مترو أنفاق المدينة بعدما تم تعليق العمل فيه لتعرض المدينة لقصف.
وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم استئناف حركة قطارات مترو كييف. في وقت سابق، أفاد مكتب رئيس البلدية أنه فيما يتعلق بالهجمات على المدينة، تم تعليق حركة قطارات مترو كييف.
وكتب كليتشكو على "تلغرام": "تم استئناف حركة القطارات على جميع خطوط مترو العاصمة في الوقت الحالي. كما استأنف محور تقاطع تياترالنايا، عمله. أحث سكان المدينة على عدم تجاهل الإشارات التحذيرية للغارات الجوية والالتزام بقواعد القوانين العسكرية وعدم الذهاب إلى المدينة اليوم في حال لم يكن هناك حاجة ضرورية".
وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.
وقال زيلينسكي إن الغارات الجوية لا تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، وهناك ضربات صاروخية. وبعد الانفجارات في بعض المناطق انقطعت الكهرباء والماء عنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMTНа месте попадания российской ракеты в центре Киева - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала