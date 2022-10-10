https://sputnikarabic.ae/20221010/الأمن-اليمني-يحيل-عددا-من-المشتبه-بهم-بتهريب-أسلحة-من-إيران-إلى-المحاكمة-1068865835.html
الأمن اليمني يحيل عددا من المشتبه بهم بتهريب أسلحة من إيران إلى المحاكمة
الأمن اليمني يحيل عددا من المشتبه بهم بتهريب أسلحة من إيران إلى المحاكمة
أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، إحالة عدد من المشتبه بهم بتهريب أسلحة من إيران لصالح جماعة "أنصار الله"، إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T21:20+0000
2022-10-10T21:20+0000
2022-10-10T21:20+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/73/1021387319_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_2438f6ee90405d01bad4d2920f194dd3.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "من بين المتهمين الـ16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة في حضرموت خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات".وأشارت إلى أن "إحالة المتهمين تمت عقب استكمال الإجراءات القانونية لينالوا العقاب العادل".ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تتهم الحكومة اليمنية، إيران، بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة إلى جماعة "أنصار الله"، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-لن-نسمح-باستيلاء-إيران-على-موارد-البلاد-النفطية-1068648371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/73/1021387319_254:0:2826:1929_1920x0_80_0_0_5d4d82a18a071abf565e4b1da310b4c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الأمن اليمني يحيل عددا من المشتبه بهم بتهريب أسلحة من إيران إلى المحاكمة
تابعنا عبر
أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، إحالة عدد من المشتبه بهم بتهريب أسلحة من إيران لصالح جماعة "أنصار الله"، إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "من بين المتهمين الـ16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة في حضرموت خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران
إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات".
وأشارت إلى أن "إحالة المتهمين تمت عقب استكمال الإجراءات القانونية لينالوا العقاب العادل".
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تتهم الحكومة اليمنية، إيران، بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة
إلى جماعة "أنصار الله"، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.