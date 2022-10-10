https://sputnikarabic.ae/20221010/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الأوكراني-دعم-كييف-1068837694.html
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دعم كييف
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دعم كييف
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد الضربات على أوكرانيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:12+0000
2022-10-10T12:12+0000
2022-10-10T12:13+0000
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وقال ستولتنبرغ في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت إلى وزير الخارجية دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وسيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع... طالما يحتاج الأمر ذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو, مساعدات عسكرية
العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو, مساعدات عسكرية
الأمين العام لحلف الناتو يناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دعم كييف
12:12 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد الضربات على أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت إلى وزير الخارجية دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وسيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع... طالما يحتاج الأمر ذلك".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".
وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".