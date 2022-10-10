https://sputnikarabic.ae/20221010/الاتحاد-الأوروبي-يمدد-خطة-حماية-اللاجئين-الأوكرانيين-حتى-عام-2024-1068856638.html
الاتحاد الأوروبي يمدد خطة حماية اللاجئين الأوكرانيين حتى عام 2024
الاتحاد الأوروبي يمدد خطة حماية اللاجئين الأوكرانيين حتى عام 2024
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيمدد خطة حماية على مستوى الكتلة، للاجئين الأوكرانيين حتى عام 2024. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:43+0000
2022-10-10T15:43+0000
2022-10-10T15:43+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إن الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي الذين اختاروا العودة إلى بلادهم يمكنهم الاحتفاظ بوضعهم كلاجئين هناك طالما أنهم أبلغوا الدولة المعنية بخطوتهم.وذكرت يوهانسون للصحفيين أن 4.2 مليون أوكراني يتمتعون حاليا بوضع "الحماية المؤقتة" بموجب خطة الاتحاد الأوروبي، والتي تمنحهم الحق في العيش والعمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من المساعدة في السكن والتعليم.كان البرنامج - الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لأول مرة في 4 مارس/ آذار - من المقرر مبدئيا أن يستمر لمدة عام، حتى مارس من العام المقبل، مع خيار تجديده. لكن يوهانسون أعلنت أنه الآن "سيستمر في العمل على الأقل حتى مارس 2024".وقالت المفوضة أيضا إن قاعدة في المخطط تنص على أن وضع "الحماية المؤقتة" ينتهي بمجرد عودة شخص خاضع لها إلى بلده، قد تغيرت.وتابعت: "لقد قررنا أنك لست بحاجة إلى إلغاء التسجيل عند العودة، يمكنك الاحتفاظ بالحماية المؤقتة التي تلقيتها في إحدى الدول الأعضاء. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو إخطار السلطات الوطنية أو المحلية في البلد المضيف بأنك ستعود إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221005/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لحل-الأزمة-الأوكرانية-دبلوماسيا-إذا-سمحت-الظروف-1068671065.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمدد خطة حماية اللاجئين الأوكرانيين حتى عام 2024
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيمدد خطة حماية على مستوى الكتلة، للاجئين الأوكرانيين حتى عام 2024.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إن الأوكرانيين
في الاتحاد الأوروبي الذين اختاروا العودة إلى بلادهم يمكنهم الاحتفاظ بوضعهم كلاجئين هناك طالما أنهم أبلغوا الدولة المعنية بخطوتهم.
وذكرت يوهانسون للصحفيين أن 4.2 مليون أوكراني يتمتعون حاليا بوضع "الحماية المؤقتة" بموجب خطة الاتحاد الأوروبي، والتي تمنحهم الحق في العيش والعمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من المساعدة في السكن والتعليم.
كان البرنامج - الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لأول مرة في 4 مارس/ آذار - من المقرر مبدئيا أن يستمر لمدة عام، حتى مارس من العام المقبل، مع خيار تجديده. لكن يوهانسون أعلنت أنه الآن "سيستمر في العمل على الأقل حتى مارس 2024".
وقالت المفوضة أيضا إن قاعدة في المخطط تنص على أن وضع "الحماية المؤقتة
" ينتهي بمجرد عودة شخص خاضع لها إلى بلده، قد تغيرت.
وتابعت: "لقد قررنا أنك لست بحاجة إلى إلغاء التسجيل عند العودة، يمكنك الاحتفاظ بالحماية المؤقتة التي تلقيتها في إحدى الدول الأعضاء. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو إخطار السلطات الوطنية أو المحلية في البلد المضيف بأنك ستعود إلى أوكرانيا".