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https://sputnikarabic.ae/20221010/الجزائر-وفرنسا-توقعان-11-اتفاقية-في-العديد-من-المجالات-1068859602.html
الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية في العديد من المجالات
الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية في العديد من المجالات
وقّعت الجزائر وفرنسا 11 اتفاقية في العديد من المجالات، وذلك في ختام انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية برئاسة مشتركة... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T16:53+0000
2022-10-10T16:53+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
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وأفات وكالة الأنباء الجزائرية بأن "الاتفاقيات وإعلان النوايا شملتا مجالات الصناعة والتكنولوجيا والصناعة الغذائية والشركات الناشئة والابتكار والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والعمالة والسياحة والصناعة التقليدية".وأضافت أنه "تم التوقيع على محضر نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر"، مشيرة إلى أن رئيسي الوزراء أشرفا على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي.وبدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، أمس الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".
https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيسة-وزراء-فرنسا-تكشف-سبب-اختيارها-الجزائر-كأول-وجهة-خارجية-لها-1068837145.html
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الجزائر, أخبار فرنسا
الجزائر, أخبار فرنسا

الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية في العديد من المجالات

16:53 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يحضران اجتماعا في صالة كبار الشخصيات بمطار العاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يحضران اجتماعا في صالة كبار الشخصيات بمطار العاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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وقّعت الجزائر وفرنسا 11 اتفاقية في العديد من المجالات، وذلك في ختام انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية برئاسة مشتركة للوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن.
وأفات وكالة الأنباء الجزائرية بأن "الاتفاقيات وإعلان النوايا شملتا مجالات الصناعة والتكنولوجيا والصناعة الغذائية والشركات الناشئة والابتكار والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والعمالة والسياحة والصناعة التقليدية".
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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وأضافت أنه "تم التوقيع على محضر نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر"، مشيرة إلى أن رئيسي الوزراء أشرفا على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي.
وبدأت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، أمس الأحد، زيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تحسين العلاقات مع المستعمرة الفرنسية السابقة والمصدر الرئيسي للغاز.
تأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
وشهدت العلاقات بين البلدين أشهرا من التوتر بعد أن شكك الرئيس الفرنسي العام الماضي في وجود الجزائر كدولة قبل الاحتلال الفرنسي، متهما الحكومة ببث "الكراهية تجاه فرنسا".
لكن خلال زيارته في أغسطس/ آب الماضي، وضع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حدا للخلاف، بإعلان "ديناميكية تقدم جديدة لا رجعة فيها".
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