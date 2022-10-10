عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-الروسية-تعلن-إصابة-كل-المرافق-المستهدفة-بالهجوم-على-أوكرانيا-وتحقيق-الهدف-1068831463.html
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:44+0000
2022-10-10T11:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".وأضاف الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا. تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات".وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. أحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر".وأكمل البيان: "أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلاغرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة".و"أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20221010/بوتين-يحذر-من-رد-موسكو-القاسي-إذا-استمرت-كييف-في-ارتكاب-العمليات-الإرهابية-في-روسيا--1068829619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف

10:44 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 10.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأضاف الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا. تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات".
وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. أحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر".

كما أكدت الدفاع الروسية في البيان أنه "في اتجاه ميكولايف-كريفوي روغ، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية بقوات تصل إلى ثلاث مجموعات تكتيكية استهدفت كتيبة ووحدات من المرتزقة الأجانب في اتجاهات بروسكينسكو وبيزيمينو وسادوك وسوخانوفو في مقاطعة خيرسون. الإجراءات النشطة للقوات الروسية دفعت العدو إلى التراجع إلى مواقعه الأصلية. وبلغت خسائر القوات المسلحة في هذا الاتجاه خلال يوم واحد أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتسع دبابات و16 عربة قتال مصفحة و17 سيارة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
بوتين يحذر من رد موسكو القاسي إذا استمرت كييف في ارتكاب العمليات الإرهابية في روسيا
10:08 GMT
وأكمل البيان: "أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلاغرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة".

"ودُمرت خمسة مستودعات للذخيرة وأسلحة المدفعية الصاروخية في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفاليكساندروفكا في مقاطعة زابوروجيه وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف"، مضيفا "في مناطق مدينتي دنيبروبتروفسك وبافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

و"أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMTНа месте попадания российской ракеты в центре Киева - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала