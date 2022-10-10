https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-الروسية-تعلن-إصابة-كل-المرافق-المستهدفة-بالهجوم-على-أوكرانيا-وتحقيق-الهدف-1068831463.html

الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف

الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T10:44+0000

2022-10-10T10:44+0000

2022-10-10T11:12+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".وأضاف الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا. تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات".وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. أحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر".وأكمل البيان: "أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلاغرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة".و"أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون".

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الأخبار

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روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا