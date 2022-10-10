https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-الروسية-تعلن-إصابة-كل-المرافق-المستهدفة-بالهجوم-على-أوكرانيا-وتحقيق-الهدف-1068831463.html
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:44+0000
2022-10-10T10:44+0000
2022-10-10T11:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".وأضاف الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا. تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات".وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. أحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر".وأكمل البيان: "أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلاغرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة".و"أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون".
https://sputnikarabic.ae/20221010/بوتين-يحذر-من-رد-موسكو-القاسي-إذا-استمرت-كييف-في-ارتكاب-العمليات-الإرهابية-في-روسيا--1068829619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
10:44 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وقد تم تحقيق هدف الضربة. وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأضاف الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا. تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات".
وتابع: "في اتجاه كراسني ليمان، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. أحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر".
كما أكدت الدفاع الروسية في البيان أنه "في اتجاه ميكولايف-كريفوي روغ، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية بقوات تصل إلى ثلاث مجموعات تكتيكية استهدفت كتيبة ووحدات من المرتزقة الأجانب في اتجاهات بروسكينسكو وبيزيمينو وسادوك وسوخانوفو في مقاطعة خيرسون. الإجراءات النشطة للقوات الروسية دفعت العدو إلى التراجع إلى مواقعه الأصلية. وبلغت خسائر القوات المسلحة في هذا الاتجاه خلال يوم واحد أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتسع دبابات و16 عربة قتال مصفحة و17 سيارة".
وأكمل البيان: "أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وبلاغرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة".
"ودُمرت خمسة مستودعات للذخيرة وأسلحة المدفعية الصاروخية في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفاليكساندروفكا في مقاطعة زابوروجيه وبيريزنيغوفاتوي في منطقة نيكولاييف"، مضيفا "في مناطق مدينتي دنيبروبتروفسك وبافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
و"أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون".