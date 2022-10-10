https://sputnikarabic.ae/20221010/الرئيس-التشادي-محمد-إدريس-ديبي-يعلن-اعتزامه-تشكيل-حكومة-وحدة-وطنية-خلال-أيام-1068858080.html

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يعلن اعتزامه تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أيام

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يعلن اعتزامه تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أيام

أعلن الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، خلال خطاب تنصيبه لفترة رئاسية انتقالية ثانية مدتها عامين، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام المقبلة، للعمل خلال هذه... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:31+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبين ديبي، خلال خطاب تنصيبه، بحسب ما نشره موقع الرئاسة التشادية، "المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأناها، ستكون مكرسة بالكامل لتطبيق نتائج الحوار الوطني الشامل والسيادي، ووضع حكومة وحدة وطنية".وتابع، "الحكومة ستعمل على إعادة النظام الدستوري والتنمية البشرية"، مؤكدا أن الحكومة سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة، وستركز على "الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب". بحسب وصفه.واستطرد ديبي بالقول، "توصيات اجتماعتنا الوطنية (الحوار) هو الإيجاز الوحيد الذي سيحكم جميع أفعالنا وخاصة أفعالي، وسأركز عليه كل انتباهي خلال الفترة الانتقالية".واليوم الاثنين، نصب محمد إدريس ديبي إتنو، كرئيس للمرحلة الانتقالية الثانية في البلاد، وفق مخرجات الحوار الوطني الذي انتهى السبت الماضي.والسبت الماضي، ذكرت الرئاسة التشادية، في بيان، "التوقيع على أمر يقضي بإعلان الميثاق المعدل للفترة الانتقالية. أنها مرحلة جديدة سطرها الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي عكف عليه ألف وخمسمائة مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي حيث ناقشوا بعناية خلال خمسة وأربعين يوما قضايا المصالحة الوطنية السلام، شكل الدولة ونظام الحكم".كما تضمن الإعلان السماح لديبي للترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، في الوقت الذي ندد جزء كبير من المعارضة السياسية بما وصفوه بـ "التوريث".وانطلقت جلسات الحوار الوطني، في 20 آب/أغسطس الماضي، في العاصمة التشادية، بمشاركة المعارضة العسكرية والمسلحة والمجتمع المدني والسلطة التشادية.وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، هددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استضافته قطر، في ذلك الوقت، بسبب ما وصفته بالمضايقات والترهيب الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي، قبل التوصل لاتفاق بشأن بدء الحوار الوطني الشامل.وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 آذار/مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث استضافت قطر تلك المحادثات.ووقعت الحكومة التشادية على قرار يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في نيسان/أبريل من العام الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفاً له.

https://sputnikarabic.ae/20221004/بعد-التمديد-ما-سيناريوهات-المشهد-في-تشاد-1068618525.html

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