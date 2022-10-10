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https://sputnikarabic.ae/20221010/السلطات-خطوط-مترو-الأنفاق-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-تتوقف-تماما-عن-العمل-1068816397.html
سلطات كييف: خطوط مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية تتوقف تماما عن العمل
سلطات كييف: خطوط مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية تتوقف تماما عن العمل
أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل، وتعمل محطات مترو الأنفاق كملاجئ. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:21+0000
2022-10-10T07:26+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الإدارة العسكرية المنشور على موقع "تلغرام": "تم تعليق حركة القطارات على جميع خطوط المترو، بينما تعمل محطات مترو الأنفاق كملاجئ. سيتم الإعلان عن استئناف حركة المرور في وقت لاحق".وحثت الإدارة سكان المدينة على "عدم إهمال الإنذارات بالغارات الجوية".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سلطات كييف: خطوط مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية تتوقف تماما عن العمل

07:21 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 07:26 GMT 10.10.2022)
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الوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Stringer
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أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أن حركة قطارات مترو كييف متوقفة تمامًا عن العمل، وتعمل محطات مترو الأنفاق كملاجئ.
وجاء في بيان الإدارة العسكرية المنشور على موقع "تلغرام": "تم تعليق حركة القطارات على جميع خطوط المترو، بينما تعمل محطات مترو الأنفاق كملاجئ. سيتم الإعلان عن استئناف حركة المرور في وقت لاحق".
وحثت الإدارة سكان المدينة على "عدم إهمال الإنذارات بالغارات الجوية".
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