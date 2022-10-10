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السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"
السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"
استبعدت السويد السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حسبما ذكرته رئيسة وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد ماغدالينا أندرسون. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:05+0000
2022-10-10T18:05+0000
السويد
روسيا
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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد تتسم بالسرية وهذا بالطبع ينطبق أيضا على هذه القضية".في الوقت نفسه، أشارت أندرسون إلى أن تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وإن كان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.وأشارت أندرسون أيضًا إلى أن السلطات السويدية تعد ردًا رسميًا على رسالة ميشوستين.
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السويد, روسيا
السويد, روسيا

السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"

18:05 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / JONAS EKSTROMERرئيسة الوزراء المنتهية السويدية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون الأحد 11 سبتمبر 2022
رئيسة الوزراء المنتهية السويدية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون الأحد 11 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / JONAS EKSTROMER
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استبعدت السويد السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حسبما ذكرته رئيسة وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد ماغدالينا أندرسون.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد تتسم بالسرية وهذا بالطبع ينطبق أيضا على هذه القضية".
في الوقت نفسه، أشارت أندرسون إلى أن تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وإن كان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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5 أكتوبر, 07:51 GMT

المنطقة الاقتصادية السويدية ليست منطقة تديرها السويد، الآن قمنا برفع الحظر عن المنطقة، وفي المستقبل يمكن أن تبحر السفن الأخرى في هذه المنطقة، هذه هي القواعد.

وأشارت أندرسون أيضًا إلى أن السلطات السويدية تعد ردًا رسميًا على رسالة ميشوستين.
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