https://sputnikarabic.ae/20221010/السويد-ترفض-مشاركة-روسيا-في-تحقيقات-التيار-الشمالي-1068861772.html

السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"

السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"

استبعدت السويد السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حسبما ذكرته رئيسة وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد ماغدالينا أندرسون. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T18:05+0000

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2022-10-10T18:05+0000

السويد

روسيا

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد تتسم بالسرية وهذا بالطبع ينطبق أيضا على هذه القضية".في الوقت نفسه، أشارت أندرسون إلى أن تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وإن كان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.وأشارت أندرسون أيضًا إلى أن السلطات السويدية تعد ردًا رسميًا على رسالة ميشوستين.

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