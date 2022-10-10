https://sputnikarabic.ae/20221010/السويد-ترفض-مشاركة-روسيا-في-تحقيقات-التيار-الشمالي-1068861772.html
السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"
السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"
استبعدت السويد السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حسبما ذكرته رئيسة وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد ماغدالينا أندرسون. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:05+0000
2022-10-10T18:05+0000
2022-10-10T18:05+0000
السويد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067612264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03f8265c3d5b4cb0dce9f002e62dd32.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد تتسم بالسرية وهذا بالطبع ينطبق أيضا على هذه القضية".في الوقت نفسه، أشارت أندرسون إلى أن تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وإن كان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.وأشارت أندرسون أيضًا إلى أن السلطات السويدية تعد ردًا رسميًا على رسالة ميشوستين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/باتروشيف-يحذر-من-عواقب-خطيرة-على-أوروبا-بعد-تفجيرات-خطوط-نورد-ستريم-1068634732.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067612264_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c267ab01ce99327fe128265d83193de0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, روسيا
السويد ترفض مشاركة روسيا في تحقيقات "التيار الشمالي"
تابعنا عبر
استبعدت السويد السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حسبما ذكرته رئيسة وزراء الحكومة الانتقالية في البلاد ماغدالينا أندرسون.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أندرسون قولها: "التحقيقات الأولية في السويد تتسم بالسرية وهذا بالطبع ينطبق أيضا على هذه القضية".
في الوقت نفسه، أشارت أندرسون إلى أن تسرب الغاز حدث في المياه الدولية، وإن كان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، لذلك قد تكون السفن القادمة من دول أخرى في مناطق انفجارات.
المنطقة الاقتصادية السويدية ليست منطقة تديرها السويد، الآن قمنا برفع الحظر عن المنطقة، وفي المستقبل يمكن أن تبحر السفن الأخرى في هذه المنطقة، هذه هي القواعد.
وأشارت أندرسون أيضًا إلى أن السلطات السويدية تعد ردًا رسميًا
على رسالة ميشوستين.