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https://sputnikarabic.ae/20221010/الشرطة-الكندية-تعلن-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-خلال-إطلاق-نار-في-تورنتو-1068831567.html
الشرطة الكندية تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في تورنتو
الشرطة الكندية تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في تورنتو
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في مدينة تورنتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:03+0000
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أخبار كندا
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موسكو- سبوتنيك. ووردت أنباء أنه تم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم متأثرا بجروحه.وكتبت شرطة تورنتو في تغريدة على تويتر: "عثر ضباط الشرطة على 3 رجال مصابين بأعيرة نارية تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة وبين المهددة للحياة".وفي تغريدة متابعة لحادث إطلاق النار، كتبت الشرطة أن "الضباط أكدوا أن رجلا توفي متأثرا بجراحه، وتم إعلان وفاته".وعثرت الشرطة على عدة أغلفة للقذائف في موقع الحادث، بينما تجرى تحقيقات في الحادث.
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أخبار كندا
أخبار كندا

الشرطة الكندية تعلن مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في تورنتو

11:03 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في مدينة تورنتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو.
موسكو- سبوتنيك. ووردت أنباء أنه تم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم متأثرا بجروحه.
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وكتبت شرطة تورنتو في تغريدة على تويتر: "عثر ضباط الشرطة على 3 رجال مصابين بأعيرة نارية تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة وبين المهددة للحياة".
وفي تغريدة متابعة لحادث إطلاق النار، كتبت الشرطة أن "الضباط أكدوا أن رجلا توفي متأثرا بجراحه، وتم إعلان وفاته".
وعثرت الشرطة على عدة أغلفة للقذائف في موقع الحادث، بينما تجرى تحقيقات في الحادث.
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