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الشركة القطرية المالكة لباريس سان جيرمان تستحوذ على حصة في ناد أوروبي جديد
الشركة القطرية المالكة لباريس سان جيرمان تستحوذ على حصة في ناد أوروبي جديد
أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة في نادٍ أوروبي جديد. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:23+0000
2022-10-10T13:23+0000
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وقالت الشركة في بيان إنها "استحوذت على 21.67 في المئة من رأس مال نادي سبورتينغ براغا" ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم، ليصبح ثاني نادٍ أوروبي ينضم إلى كنف باريس سان جرمان، بعد أويبن في الدرجة الأولى البلجيكية، في عملية قد تسمح لفريق العاصمة الفرنسية بامتلاك نادٍ توأم لتنمية براعمه الشابة.من جهته، اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس الشركة ومالك باريس سان جرمان أن "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم - وهو يضم من أكثر المشجعين حماسًا وأحد أفضل الأنظمة المختصة بالمواهب في العالم. يعتبر نادي سبورتينغ براغا مؤسّسة برتغالية مثالية، لها تاريخ فخور وطموح هائل وسمعة جيدة في التميز داخل وخارج الملعب".أوضح "لا ينتج عن هذه العملية أي تغيير في إدارة النادي، هناك ضمانة على الاستقلالية الكاملة لقرار مجلس الإدارة المٌعيّن بدعم من غالبية المساهمين".
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رياضة, أخبار قطر اليوم, قطر
رياضة, أخبار قطر اليوم, قطر

الشركة القطرية المالكة لباريس سان جيرمان تستحوذ على حصة في ناد أوروبي جديد

13:23 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة بي إن الإعلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة في نادٍ أوروبي جديد.
وقالت الشركة في بيان إنها "استحوذت على 21.67 في المئة من رأس مال نادي سبورتينغ براغا" ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم، ليصبح ثاني نادٍ أوروبي ينضم إلى كنف باريس سان جرمان، بعد أويبن في الدرجة الأولى البلجيكية، في عملية قد تسمح لفريق العاصمة الفرنسية بامتلاك نادٍ توأم لتنمية براعمه الشابة.
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وفي بيان منفصل على موقعه الرسمي، رحّب النادي الواقع في شمال البرتغال "بحماس بدخول شركة قطر للاستثمارات الرياضية في حصته"، مؤكدا أن "القدرات والخبرة التي أظهرتها على المستوى الدولي، في مختلف المجالات، تشكل لسبورتينغ براغا قيمة مضافة والسماح بنمو العلامة التجارية وتوسعها العالمي".
من جهته، اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس الشركة ومالك باريس سان جرمان أن "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم - وهو يضم من أكثر المشجعين حماسًا وأحد أفضل الأنظمة المختصة بالمواهب في العالم. يعتبر نادي سبورتينغ براغا مؤسّسة برتغالية مثالية، لها تاريخ فخور وطموح هائل وسمعة جيدة في التميز داخل وخارج الملعب".
أوضح "لا ينتج عن هذه العملية أي تغيير في إدارة النادي، هناك ضمانة على الاستقلالية الكاملة لقرار مجلس الإدارة المٌعيّن بدعم من غالبية المساهمين".
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