https://sputnikarabic.ae/20221010/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-طفل-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1068856928.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل طفل فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية السبت الماضي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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رام الله - سبوتنيك. أكدت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، "استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما)، متأثرا بجروح بالغة، أصيب بها قبل أيام، برصاص الاحتلال الحي في البطن، في جنين".وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية.وقالت، في بيان السبت الماضي، "شهيد و11 إصابة برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينها 3 إصابات خطيرة".وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان لاحق، أنه "سقط شهيد ثان في اقتحام جيش الاحتلال جنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت الماضي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".بلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".يذكر أن سبعة فلسطينيين قتلوا منذ بداية الشهر الجاري، أربعة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مخيم جنين ومدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وقرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.
https://sputnikarabic.ae/20221008/إصابة-7-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-فيديو-1068758833.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
16:04 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل طفل فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية السبت الماضي.
رام الله - سبوتنيك. أكدت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، "استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما)، متأثرا بجروح بالغة، أصيب بها قبل أيام، برصاص الاحتلال
الحي في البطن، في جنين".
وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت السبت الماضي، مقتل فلسطينيين
اثنين وإصابة 11 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية.
وقالت، في بيان السبت الماضي، "شهيد و11 إصابة برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينها 3 إصابات خطيرة".
وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان لاحق، أنه "سقط شهيد ثان في اقتحام جيش الاحتلال جنين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت الماضي، أنه بدأ الانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية "بعد تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين واعتقال فلسطيني".
بلغ عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي 165 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، "من بينهم 114 قتلتهم قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية، و51 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة
". بحسب تقرير صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".
يذكر أن سبعة فلسطينيين قتلوا منذ بداية الشهر الجاري، أربعة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مخيم جنين ومدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وقرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.