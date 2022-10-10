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https://sputnikarabic.ae/20221010/العثور-على-8-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-مختفون-منذ-20-يوما-قبالة-تونس-1068866879.html
العثور على 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين مختفون منذ 20 يوما قبالة تونس
العثور على 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين مختفون منذ 20 يوما قبالة تونس
انتشل الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة مدينة جرجيس. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T23:38+0000
2022-10-10T23:38+0000
أخبار تونس اليوم
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وبحسب صحيفة الشروق التونسية، الجثث تعود إلى أشخاص من جنسيات عربية بينهم امرأة.ونقلت الجثث إلى مستشفى جرجيس الجهوي وأخذت عينة الحمض منهم، لعرضها على الطبيب ومعرفة أسباب الوفاة.فيما ذكر موقع إذاعة "موزاييك إف إم"، أن عدد الجثث المنتشلة من البحر وصلى إلى 8 جثث، يشتبه أن تكون لمفقودين غادروا من سواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر/أيلول المنصرم.وتقول تقارير إن المهاجرين ربما غرق قاربهم الشهر الماضي، ولكن ليس ثمة تأكيدات رسمية على ذلك.ومنذ الأسبوع الماضي يحتج عائلات وذوي 18 مهاجرا، اختفى قاربهم ولم يعرف مصيره بعد. مؤكدين أن الدولة لا تفعل شيئا لإنقاذ أقاربهم.
https://sputnikarabic.ae/20220911/تونس-انتشال-11-جثة-من-حادث-غرق-مركب-لمهاجرين-غير-شرعيين-1067588116.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

العثور على 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين مختفون منذ 20 يوما قبالة تونس

23:38 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / Marcos Moreno
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انتشل الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة مدينة جرجيس.
وبحسب صحيفة الشروق التونسية، الجثث تعود إلى أشخاص من جنسيات عربية بينهم امرأة.
ونقلت الجثث إلى مستشفى جرجيس الجهوي وأخذت عينة الحمض منهم، لعرضها على الطبيب ومعرفة أسباب الوفاة.
فيما ذكر موقع إذاعة "موزاييك إف إم"، أن عدد الجثث المنتشلة من البحر وصلى إلى 8 جثث، يشتبه أن تكون لمفقودين غادروا من سواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر/أيلول المنصرم.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
تونس... انتشال 11 جثة من حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين
11 سبتمبر, 12:45 GMT
وتقول تقارير إن المهاجرين ربما غرق قاربهم الشهر الماضي، ولكن ليس ثمة تأكيدات رسمية على ذلك.
ومنذ الأسبوع الماضي يحتج عائلات وذوي 18 مهاجرا، اختفى قاربهم ولم يعرف مصيره بعد. مؤكدين أن الدولة لا تفعل شيئا لإنقاذ أقاربهم.
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