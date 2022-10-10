https://sputnikarabic.ae/20221010/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ستاخانوف-بجمهورية-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068866786.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T23:23+0000
2022-10-10T23:23+0000
2022-10-10T23:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على "تلغرام"، إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت عند الساعة 1:50 بالتوقيت المحلي مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ هيمارس".
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
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يتبع
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخين هيمارس.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على "تلغرام"، إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت عند الساعة 1:50 بالتوقيت المحلي مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ هيمارس".