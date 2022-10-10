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القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ستاخانوف-بجمهورية-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068866786.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T23:23+0000
2022-10-10T23:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على "تلغرام"، إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت عند الساعة 1:50 بالتوقيت المحلي مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ هيمارس".
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

23:23 GMT 10.10.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخين هيمارس.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب على "تلغرام"، إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت عند الساعة 1:50 بالتوقيت المحلي مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ هيمارس".
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