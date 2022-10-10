عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/الكونغرس-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-لوقف-مبيعات-الأسلحة-للسعودية-1068831872.html
الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
يعتزم المشرعون الأمريكيون تقديم مشروع قانون إلى مجلسي الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، من شأنه تعليق توريد الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وسط... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:07+0000
2022-10-10T11:07+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068832135_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_9d5dfa9933e1a3b316e86eb6ccc9378d.jpg
وكتب صاحب المبادرة، السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) وعضو الكونغرس رو هانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، يوم الأحد، مقالا مشتركا في صحيفة "بوليتيكو".يقول المشرعون الأمريكيون: "هذا الأسبوع، تآمرت المملكة العربية السعودية مع روسيا وقررت في اجتماع أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وبالتالي رفع سعر الغاز لصالح روسيا". "القرار السعودي كان بمثابة ضربة واضحة للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة لديها أيضًا طريقة للرد: ​​يمكنها أن توقف سريعًا النقل الهائل للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى أيدي المملكة العربية السعودية، التي في أمس الحاجة إليها"، كما ذكر مؤلفو المقال.وقال النواب: "لذلك سنقترح مشروع قانون يوم الثلاثاء في مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بالتعليق الفوري لجميع إمدادات الأسلحة للسعودية". وأشاروا إلى أن مشاريع قوانين مماثلة تتعلق بالتعاون العسكري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد تم تقديمها من قبل إلى الكونغرس في مناسبات أخرى، لكنها لم يتم تمريرها أبدًا. ومع ذلك، الآن، واضعو المبادرة مقتنعون، أن قرار المملكة العربية السعودية قد تسبب في غضب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن مشروع القانون، في رأيهم، لديه كل فرصة للنجاح.قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون، يوم الخميس، مشروع قانون آخر يطالب الإدارة الأمريكية بسحب القوات وأنظمة الأسلحة الأمريكية من أراضي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب قرارهما خفض إنتاج النفط. كما ينص مشروع القانون على نقل المعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الأمريكية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط من أجل "ضمان سلامة الأفراد العسكريين الأمريكيين في البلدان الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221010/خبير-عسكري-سعودي-يستبعد-وقف-الدعم-العسكري-الأمريكي-ويعتبرها-دعوات-لأغراض-انتخابية-1068831268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068832135_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_48070a065dc1b8c556ae748a6ca96015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة
كاريكاتير, وسائط متعددة

الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

11:07 GMT 10.10.2022
© Sputnikالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية
الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يعتزم المشرعون الأمريكيون تقديم مشروع قانون إلى مجلسي الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، من شأنه تعليق توريد الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وسط قرار الرياض بخفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+".
وكتب صاحب المبادرة، السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) وعضو الكونغرس رو هانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، يوم الأحد، مقالا مشتركا في صحيفة "بوليتيكو".
يقول المشرعون الأمريكيون: "هذا الأسبوع، تآمرت المملكة العربية السعودية مع روسيا وقررت في اجتماع أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وبالتالي رفع سعر الغاز لصالح روسيا". "القرار السعودي كان بمثابة ضربة واضحة للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة لديها أيضًا طريقة للرد: ​​يمكنها أن توقف سريعًا النقل الهائل للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى أيدي المملكة العربية السعودية، التي في أمس الحاجة إليها"، كما ذكر مؤلفو المقال.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
خبير عسكري سعودي يستبعد وقف الدعم العسكري الأمريكي ويعتبرها دعوات "لأغراض انتخابية"
10:42 GMT
وقال النواب: "لذلك سنقترح مشروع قانون يوم الثلاثاء في مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بالتعليق الفوري لجميع إمدادات الأسلحة للسعودية". وأشاروا إلى أن مشاريع قوانين مماثلة تتعلق بالتعاون العسكري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد تم تقديمها من قبل إلى الكونغرس في مناسبات أخرى، لكنها لم يتم تمريرها أبدًا. ومع ذلك، الآن، واضعو المبادرة مقتنعون، أن قرار المملكة العربية السعودية قد تسبب في غضب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن مشروع القانون، في رأيهم، لديه كل فرصة للنجاح.
قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون، يوم الخميس، مشروع قانون آخر يطالب الإدارة الأمريكية بسحب القوات وأنظمة الأسلحة الأمريكية من أراضي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب قرارهما خفض إنتاج النفط. كما ينص مشروع القانون على نقل المعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الأمريكية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط من أجل "ضمان سلامة الأفراد العسكريين الأمريكيين في البلدان الأخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMTНа месте попадания российской ракеты в центре Киева - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала