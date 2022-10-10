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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20221010/الولايات-المتحدة-تحث-رعاياها-على-مغادرة-أوكرانيا-1068831007.html
الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا
الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا
دعت السفارة الأمريكية في كييف، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا عندما يكون ذلك آمنا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:36+0000
2022-10-10T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت السفارة على موقعها الخاص على الإنترنت بيانا جاء فيه: "تحث سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين على الاحتماء في أماكن وجودهم ومغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام وسائل النقل البري الخاصة عندما يكون ذلك آمنا".وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".وأضاف: "نفذت الهيئات الخاصة لأوكرانيا أيضًا ثلاثة أعمال إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك في روسيا، مما أدى مرارًا إلى تقويض خطوط الجهد العالي لمحطة الطاقة. ونتيجة للهجوم الثالث، تضررت ثلاثة خطوط في وقت واحد. تم القضاء على الضرر في أقصر وقت ممكن، ولم يتم السماح بعواقب وخيمة من خلال التدابير المتخذة".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

10:36 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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دعت السفارة الأمريكية في كييف، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا عندما يكون ذلك آمنا.
ونشرت السفارة على موقعها الخاص على الإنترنت بيانا جاء فيه: "تحث سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين على الاحتماء في أماكن وجودهم ومغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام وسائل النقل البري الخاصة عندما يكون ذلك آمنا".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".
وأضاف: "نفذت الهيئات الخاصة لأوكرانيا أيضًا ثلاثة أعمال إرهابية ضد محطة الطاقة النووية في كورسك في روسيا، مما أدى مرارًا إلى تقويض خطوط الجهد العالي لمحطة الطاقة. ونتيجة للهجوم الثالث، تضررت ثلاثة خطوط في وقت واحد. تم القضاء على الضرر في أقصر وقت ممكن، ولم يتم السماح بعواقب وخيمة من خلال التدابير المتخذة".
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