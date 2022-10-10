عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/انخفاض-الأسهم-العالمية-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-وانخفاض-أرباح-الشركات-1068848814.html
انخفاض الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي وانخفاض أرباح الشركات
انخفاض الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي وانخفاض أرباح الشركات
تراجعت معظم الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث سجلت الأسواق الصينية خسائر ملحوظة بعد إعادة فتح أبوابها من إجازة استمرت أسبوعا، ووسط مخاوف واسعة من ركود... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:55+0000
2022-10-10T13:55+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
وتراجعت الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي وباريس ولندن، لكنها ارتفعت هامشيا في فرانكفورت، فيما أغلقت الأسواق في طوكيو أبوابها لقضاء عطلة.جاءت الانخفاضات بعد نهاية كئيبة أخرى، الأسبوع الماضي، في وول ستريت، حيث أضاف تقرير الوظائف الأمريكي القوي إلى المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعتبر أن الاقتصاد لم يتباطأ بما يكفي للسيطرة على التضخم.ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1% إلى 12289.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر "كاك" في باريس بنسبة 0.5% إلى 5837.25 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% إلى 6956.55 نقطة.كانت الأسواق مغلقة يوم الاثنين، في طوكيو وتايوان وكوريا الجنوبية. وانخفض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 3% إلى 17216.66 نقطة.فيما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1.7% إلى 2974.15 نقطة، وخسر مؤشر "سيت" في بانكوك 0.6%، وتراجع مؤشر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.4%.انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3%، فيما انخفضت عقود مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2%، في وول ستريت.يوم الجمعة، انخفض "إس آند بي" بنسبة 2.8%، لكنه سجل مكسبا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، وهو أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع.تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.1%، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.8%. وانخفض مؤشر "روسل 2000" بنسبة 2.9%.تفرض المدن المزيد من عمليات الإغلاق والقيود على السفر بعد أن تضاعف عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19"اليومية الجديدة ثلاث مرات خلال عطلة لمدة أسبوع.إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، يقول المحللون إن الضربة التالية التي ستؤثر على الأسهم يمكن أن تكون انخفاضا محتملا في أرباح الشركات. تكافح الشركات مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على أرباحها، فيما يتباطأ الاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20220930/باحثون-احتمالية-ركود-الاقتصاد-العالمي-قفزت-إلى-98-الآن-1068456853.html
https://sputnikarabic.ae/20221010/فوز-3-اقتصاديين-أمريكيين-بجائزة-نوبل-عن-أبحاثهم-حول-البنوك-والأزمات-المالية-1068840986.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/الأمم-المتحدة-تحذر-من-انهيار-الاقتصادات-النامية-جراء-تصرفات-الفيدرالي-الأمريكي-1068619126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

انخفاض الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود اقتصادي وانخفاض أرباح الشركات

13:55 GMT 10.10.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© CC0
تابعنا عبرTelegram
تراجعت معظم الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث سجلت الأسواق الصينية خسائر ملحوظة بعد إعادة فتح أبوابها من إجازة استمرت أسبوعا، ووسط مخاوف واسعة من ركود اقتصادي.
وتراجعت الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي وباريس ولندن، لكنها ارتفعت هامشيا في فرانكفورت، فيما أغلقت الأسواق في طوكيو أبوابها لقضاء عطلة.
جاءت الانخفاضات بعد نهاية كئيبة أخرى، الأسبوع الماضي، في وول ستريت، حيث أضاف تقرير الوظائف الأمريكي القوي إلى المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعتبر أن الاقتصاد لم يتباطأ بما يكفي للسيطرة على التضخم.
اشتباكات بين ضباط الشرطة وأعضاء الإضراب الوطني الذين خرجوا احتجاجا على تدهور ظروف المعيشة في أثينا، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
باحثون: احتمالية ركود الاقتصاد العالمي قفزت إلى 98% الآن
30 سبتمبر, 18:06 GMT
ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1% إلى 12289.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر "كاك" في باريس بنسبة 0.5% إلى 5837.25 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% إلى 6956.55 نقطة.
كانت الأسواق مغلقة يوم الاثنين، في طوكيو وتايوان وكوريا الجنوبية. وانخفض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 3% إلى 17216.66 نقطة.
فيما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1.7% إلى 2974.15 نقطة، وخسر مؤشر "سيت" في بانكوك 0.6%، وتراجع مؤشر "سينسكس" الهندي بنسبة 0.4%.
الحائزون على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
فوز 3 اقتصاديين أمريكيين بجائزة نوبل عن أبحاثهم حول البنوك والأزمات المالية
12:53 GMT
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3%، فيما انخفضت عقود مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2%، في وول ستريت.
يوم الجمعة، انخفض "إس آند بي" بنسبة 2.8%، لكنه سجل مكسبا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، وهو أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع.
تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.1%، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.8%. وانخفض مؤشر "روسل 2000" بنسبة 2.9%.
الاحتياطي الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
الأمم المتحدة تحذر من انهيار الاقتصادات النامية جراء تصرفات الفيدرالي الأمريكي
4 أكتوبر, 18:08 GMT
تفرض المدن المزيد من عمليات الإغلاق والقيود على السفر بعد أن تضاعف عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19"اليومية الجديدة ثلاث مرات خلال عطلة لمدة أسبوع.
إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، يقول المحللون إن الضربة التالية التي ستؤثر على الأسهم يمكن أن تكون انخفاضا محتملا في أرباح الشركات. تكافح الشركات مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على أرباحها، فيما يتباطأ الاقتصاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMTНа месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات الانفجارات التي تهز المدن الأوكرانية12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала