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انفجارات تهز غرب أوكرانيا
انفجارات تهز غرب أوكرانيا
كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الانفجارات في كييف مستمرة، كما وردت أنباء عن انفجارات في لفوف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:29+0000
2022-10-10T06:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة الاخبارية التلفزيونية الأوكرانية في بيان: "سمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف". كما أبلغت الخدمة أيضًا عن انفجارات في لفوف. وأكد موقع سترانا. وا أيضا حدوث انفجار في مقاطعة لفوف وكذلك في ترنوبل.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن بعض مناطق لفوف وترنوبل تركت بدون كهرباء بعد الهجمات الصاروخية.وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

انفجارات تهز غرب أوكرانيا

06:29 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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يتبع
كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الانفجارات في كييف مستمرة، كما وردت أنباء عن انفجارات في لفوف.
وقالت الخدمة الاخبارية التلفزيونية الأوكرانية في بيان: "سمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف".
كما أبلغت الخدمة أيضًا عن انفجارات في لفوف. وأكد موقع سترانا. وا أيضا حدوث انفجار في مقاطعة لفوف وكذلك في ترنوبل.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن بعض مناطق لفوف وترنوبل تركت بدون كهرباء بعد الهجمات الصاروخية.
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
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