https://sputnikarabic.ae/20221010/انفجارات-تهز-غرب-أوكرانيا-1068814568.html
انفجارات تهز غرب أوكرانيا
انفجارات تهز غرب أوكرانيا
كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الانفجارات في كييف مستمرة، كما وردت أنباء عن انفجارات في لفوف. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:29+0000
2022-10-10T06:29+0000
2022-10-10T06:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة الاخبارية التلفزيونية الأوكرانية في بيان: "سمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف". كما أبلغت الخدمة أيضًا عن انفجارات في لفوف. وأكد موقع سترانا. وا أيضا حدوث انفجار في مقاطعة لفوف وكذلك في ترنوبل.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن بعض مناطق لفوف وترنوبل تركت بدون كهرباء بعد الهجمات الصاروخية.وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
انفجارات تهز غرب أوكرانيا
06:29 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الانفجارات في كييف مستمرة، كما وردت أنباء عن انفجارات في لفوف.
وقالت الخدمة الاخبارية التلفزيونية الأوكرانية في بيان: "سمع دوي انفجارات مرة أخرى في كييف".
كما أبلغت الخدمة أيضًا عن انفجارات في لفوف. وأكد موقع سترانا. وا أيضا حدوث انفجار في مقاطعة لفوف وكذلك في ترنوبل.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن بعض مناطق لفوف وترنوبل تركت بدون كهرباء بعد الهجمات الصاروخية.
وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.