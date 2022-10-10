https://sputnikarabic.ae/20221010/انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-مدينة-لفوف-بالكامل-1068845093.html
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة لفوف بالكامل
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة لفوف بالكامل
قال نائب رئيس بلدية لفوف أندريه موسكالينكو، إن جميع أنحاء لفوف تقريبًا دون كهرباء، وقد تم إيقاف حركة الترام وحافلات الترولي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:22+0000
2022-10-10T13:22+0000
2022-10-10T13:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح موسكالينكو في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس مدينة لفوف: "حوالي 90% من المدينة بلا كهرباء، لذلك قاطرات الترام والحافلات الكهربائية لا تعمل، كما انقطعت المياه الساخنة في المدينة".عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بهدف تدمير البنية التحتية المدنية.وتابع بوتين: "وهكذا، من خلال أفعاله، وضع نظام كييف نفسه في الواقع على نفس مستوى التشكيلات الإرهابية الدولية، مع أكثر التنظيمات بغضًا. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد، صباح اليوم، بناء على اقتراح من وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة الروسية، تم إطلاق تنفيذ ضربات جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية. إذا استمرت محاولات شن هجمات إرهابية على أراضينا، فستكون ردود روسيا صارمة وستتوافق في نطاقها مع مستوى التهديدات لروسيا، لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".
https://sputnikarabic.ae/20221010/ارتفاع-أسعار-القمح-بنسبة-44-بعد-الضربات-الروسية-على-البنية-التحتية-لأوكرانيا-1068838441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة لفوف بالكامل
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قال نائب رئيس بلدية لفوف أندريه موسكالينكو، إن جميع أنحاء لفوف تقريبًا دون كهرباء، وقد تم إيقاف حركة الترام وحافلات الترولي.
وأوضح موسكالينكو في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس مدينة لفوف: "حوالي 90% من المدينة بلا كهرباء، لذلك قاطرات الترام والحافلات الكهربائية لا تعمل، كما انقطعت المياه الساخنة في المدينة".
يتم توفير الماء البارد من خلال الإمداد الاحتياطي، وهناك أيضًا صعوبات في الاتصالات الخلوية.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بهدف تدمير البنية التحتية المدنية.
وتابع بوتين
: "وهكذا، من خلال أفعاله، وضع نظام كييف نفسه في الواقع على نفس مستوى التشكيلات الإرهابية الدولية، مع أكثر التنظيمات بغضًا. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد، صباح اليوم، بناء على اقتراح من وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة الروسية، تم إطلاق تنفيذ ضربات جوية وبحرية وبرية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية. إذا استمرت محاولات شن هجمات إرهابية على أراضينا، فستكون ردود روسيا صارمة وستتوافق في نطاقها مع مستوى التهديدات لروسيا، لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".