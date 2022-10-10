https://sputnikarabic.ae/20221010/باريس-تصرح-أن-إجراء-مفاوضات-في-تركيا-بين-موسكو-والغرب-حول-أوكرانيا-يجب-أن-يكون-بشروط-كييف-1068855863.html

باريس تصرح أن إجراء مفاوضات في تركيا بين موسكو والغرب حول أوكرانيا يجب أن يكون بشروط كييف

باريس تصرح أن إجراء مفاوضات في تركيا بين موسكو والغرب حول أوكرانيا يجب أن يكون بشروط كييف

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن استضافة تركيا مفاوضات بين روسيا ودول غربية حول أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا طبقا للشروط التي تختارها كييف وللموعد الذي تحدده. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T15:31+0000

2022-10-10T15:31+0000

2022-10-10T15:31+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار فرنسا

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، لقد "كان موقفنا واضحا منذ البداية، فمفاوضات إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يمكن أن تتم إلا وفقا للوقت والشروط التي يختارها الأوكرانيون".وكان السكرتير الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح اليوم الإثنين، بأنه لا يستبعد أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اقتراح أنقرة إجراء مفاوضات بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان هذا الاقتراح يمكن بحثه في لقاء بوتين مع أردوغان: "يمكن...على الأرجح".كان رئيس الجانب التركي في اللجنة البرلمانية المشتركة التركية الأوروبية، إسماعيل امراه قارايل، قال لوكالة "سبوتنيك" أمس، إن إسطنبول يمكن أن تصبح مكانًا لإجراء مفاوضات بين روسيا ودول غربية أربع.وعلم في وقت سابق أن تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقد تم إرسال الاقتراح إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

https://sputnikarabic.ae/20221008/أنقرة-ترجح-استئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-عند-مرحلة-ما-1068755752.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار تركيا اليوم