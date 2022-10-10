https://sputnikarabic.ae/20221010/بدء-الضخ-التجريبي-ما-إمكانية-استغلال-إسرائيل-حقل-كاريش-في-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-مع-لبنان؟-1068857842.html

بدء الضخ التجريبي... ما إمكانية استغلال إسرائيل حقل كاريش في حال عدم التوصل لاتفاق مع لبنان؟

بدء الضخ التجريبي... ما إمكانية استغلال إسرائيل حقل كاريش في حال عدم التوصل لاتفاق مع لبنان؟

وسط التهديدات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، والحديث عن استخراج إسرائيلي للغاز من حقل كاريش قبل إنهاء اتفاقية ترسيم الحدود، استبعد مراقبون إمكانية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:26+0000

2022-10-10T16:26+0000

2022-10-10T16:26+0000

تقارير سبوتنيك

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وقال الخبراء إن الاستخراج الإسرائيلي للغاز من حقل كاريش كانت خطوة تجريبية عكسية، مؤكدين أنها حصدت مكاسب كبيرة من خلال الاتفاق، إضافة إلى رغبة أمريكية في استخراج الغاز وضخه إلى أوروبا لمعالجة أزمة الطاقة.وأعلنت شركة "إنرجيان" للطاقة، الانتهاء من ربط منصة "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية، رغم عدم التوقيع بعد على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.وقالت الشركة إنه تم ربط منصة كاريش بشبكة الغاز الإسرائيلية وبدأت في ضخ الغاز بشكل عكسي من الساحل الإسرائيلي إلى المنصة لتجريب الأنابيب، بحسب ما نقل موقع "واللا" العبري.وسبق أن هدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأنه إذا بدأ إنتاج الغاز في منصة كاريش قبل أن يحصل لبنان على حقوقه الاقتصادية في منطقة النزاع في البحر الأبيض المتوسط ​​بين الطرفين، فسيكون هذا تجاوزا للخط الأحمر سيقود إلى رد فعل.استخراج تجريبيبدوره قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، إن "هناك لبسا حول مسألة بدء استخراج وضخ الغاز من حقل كاريش، حيث حرصت إسرائيل على أن تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ بدورها لبنان والمقاومة بأن ما تقوم به تل أبيب مجرد عملية تجريبية من الشاطئ إلى الحقل، ولا يوجد أي استخراج فعلي".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "إسرائيل تحرص على أن لا يكون هناك أي استفزاز أو تحدي للمقاومة اللبنانية، التي قد تضطر إلى الرد كما سبقت وحذرت، ولا تريد أن تعطي حجة للبنان في إطار استخراج إسرائيلي للنفط خارج حدود الاتفاق، هناك عملية تواصل وتفاوض مستمرة والولايات المتحدة تعيد صياغة الاتفاق بناء على الملاحظات اللبنانية والإسرائيلية من أجل إيجاد الغطاء القانوني للتوقيع".وأكد أن "استخراج الغاز من دون توقيع الاتفاق قد يؤدي إلى رد من المقاومة اللبنانية، ما يعني اشتعال المنطقة وتدهور الأمور للوصول إلى مواجهة عسكرية لا يريدها الجميع، لأن نتائجها ستكون مدمرة وخسائرة باهظة، مؤكدًا أن التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية لا تتخطى كونها مناورة ومحاولة إظهار القوة، حتى تكسب بعض الأطراف الإسرائيلية قوة تفيده في الانتخابات، أما مسألة الذهاب لمواجهة عسكرية مستبعدة لحد الآن".مصالح مشتركةمن جانبه، قال الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، إن "الضخ الإسرائيلي من حق كاريش، كان تجريبيا في الاتجاه المعاكس، من البر باتجاه البحر، للتأكد من صحة الأنبابيب وسلامتها، وجهوزية البنى التحتية لضخ الغاز عقب إتمام الاتفاق".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "لا يوجد أي نية من جميع الأطراف للتراجع عما تم التوصل إليه، لا سيما في ظل الحاجة الأمريكية والأوروبية للغاز الذي سيستخرج من حقل كاريش، وهناك اتفاقيات وقعت بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، ما يؤكد أن هناك تسهيلات أمريكية لإتمام الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل".واستبعد وهبي أن "تساهم الملاحظات التي أرسلها الجانب اللبناني إلى نسف هذه المفاوضات أو عرقلة التوصل لاتفاقية، معتبرًا أن كل ما يردده الجانب الإعلامي الإسرائيل، ومحاولات استعراض القوة، يندرج تحت إطار الحملات الانتخابية قبل أسابيع من بدء انتخابات الكنيست".ويرى أن "هناك مصلحة مشتركة من جميع الأطراف لإتمام هذه الصفقة، فالجانب الإسرائيلي حصد مكاسب كبيرة، والطرف اللبناني بحاجة إليها من أجل القول بإن الطبقة السياسية الحاكمة الآن، بقيادة ميشال عون والتي أفلست لبنان وأهدرت ثرواته وأموال المودعين والاحتياطي المالي في البنوك اللبنانية نجحت في إتمام هذه الصفقة".وقال مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل المنصة وليس بداية إنتاج الغاز.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن جيش بلاده مستعد لأي تصعيد، وحال اقترف "حزب الله" اللبناني خطأ وأقدم على مهاجمة إسرائيل، فسوف يتم تدمير لبنان.وأعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، عن "أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خلال أيام، بعد تقدم المفاوضات غير المباشرة".وذكر عون، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال أيام بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة شوطا متقدما"، مؤكدا أن "انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة".وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

https://sputnikarabic.ae/20221009/إنرجيان-تعلن-البدء-في-الضخ-التجريبي-للغاز-في-منصة-حقل-كاريش-1068801285.html

https://sputnikarabic.ae/20221007/إعلام-إسرائيل-ستبدأ-عملية-اختبار-ضخ-الغاز-من-حقل-كاريش-رغم-تهديدات-حزب-الله-1068736427.html

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