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https://sputnikarabic.ae/20221010/بكين-تعلن-استعدادها-للتوحيد-السلمي-مع-تايوان-وعدم-ترك-المجال-للانفصاليين-بأي-حركة-1068831965.html
بكين تعلن استعدادها للتوحيد السلمي مع تايوان وعدم ترك المجال للانفصاليين بأي حركة
بكين تعلن استعدادها للتوحيد السلمي مع تايوان وعدم ترك المجال للانفصاليين بأي حركة
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بلادها لن تترك أي مجال للانفصاليين للحركة في تايوان، وذلك ردًا على تصريحات لرئيسة إدارة تايوان تساي إنغ ون. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:01+0000
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الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
العالم
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وقالت رئيسة إدارة تايوان، تساي إنغ ون، الاثنين، إن "الإجماع الرئيس للشعب التايواني والأحزاب الحاكمة والمعارضة يتركز على عدم وجود مجال للتسوية في مسائل حماية السيادة وأسلوب الحياة على أساس الحريات الديمقراطية، معتبرة أن المواجهة "ليست على الإطلاق خيارا للطرفين".وردّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في تصريحات تابعتها وكالة سبوتنيك، الاثنين، بأن الصين لن تتنازل عن قضايا السيادة والحريات الديمقراطية.وتصاعد الوضع حول تايوان (الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها في أوائل أغسطس/ آب.حذرت الصين بيلوسي من زيارتها وقالت إنها تشجع التوجهات الانفصالية في الجزيرة، وردت على تمسك رئيسة مجلس النواب بإجراء الزيارة في الرابع من أغسطس، بإجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة وإطلاق صواريخ باليستية فوق الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221002/تايبيه-الصين-دفعت-بسفن-وطائرات-إلى-مضيق-تايوان-1068527536.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم

بكين تعلن استعدادها للتوحيد السلمي مع تايوان وعدم ترك المجال للانفصاليين بأي حركة

11:01 GMT 10.10.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن بلادها لن تترك أي مجال للانفصاليين للحركة في تايوان، وذلك ردًا على تصريحات لرئيسة إدارة تايوان تساي إنغ ون.
وقالت رئيسة إدارة تايوان، تساي إنغ ون، الاثنين، إن "الإجماع الرئيس للشعب التايواني والأحزاب الحاكمة والمعارضة يتركز على عدم وجود مجال للتسوية في مسائل حماية السيادة وأسلوب الحياة على أساس الحريات الديمقراطية، معتبرة أن المواجهة "ليست على الإطلاق خيارا للطرفين".
وردّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في تصريحات تابعتها وكالة سبوتنيك، الاثنين، بأن الصين لن تتنازل عن قضايا السيادة والحريات الديمقراطية.
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وقالت "قضية تايوان هي مسألة سيادة الصين ووحدة أراضيها. تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. نحن مستعدون لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أبدا مجالا للأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان".
وتصاعد الوضع حول تايوان (الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها في أوائل أغسطس/ آب.
حذرت الصين بيلوسي من زيارتها وقالت إنها تشجع التوجهات الانفصالية في الجزيرة، وردت على تمسك رئيسة مجلس النواب بإجراء الزيارة في الرابع من أغسطس، بإجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة وإطلاق صواريخ باليستية فوق الجزيرة.
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