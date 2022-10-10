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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/بلينكن-يؤكد-أنه-طمأن-وزير-الخارجية-الأوكراني-بشأن-استمرار-المساعدات-الأمريكية-لكييف-1068856233.html
بلينكن يؤكد أنه طمأن وزير الخارجية الأوكراني بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف
بلينكن يؤكد أنه طمأن وزير الخارجية الأوكراني بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بعد الضربات الصاروخية الروسية، وأكد له استمرار المساعدات الأمريكية،... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T15:38+0000
2022-10-10T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات
وزير الخارجية الأمريكي
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وقال بلينكن في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "لقد تحدثت للتو مع دميتري كوليبا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في أعقاب ضربات الكرملين الرهيبة هذا الصباح. وسنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية، التي لا تتزعزع حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها والعناية بشعبها".وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد الضربات على أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت إلى وزير الخارجية دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وسيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع... طالما يحتاج الأمر ذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".
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العالم, مساعدات, وزير الخارجية الأمريكي
العالم, مساعدات, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يؤكد أنه طمأن وزير الخارجية الأوكراني بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف

15:38 GMT 10.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بعد الضربات الصاروخية الروسية، وأكد له استمرار المساعدات الأمريكية، بما في ذلك العسكرية.
وقال بلينكن في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "لقد تحدثت للتو مع دميتري كوليبا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في أعقاب ضربات الكرملين الرهيبة هذا الصباح. وسنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية، التي لا تتزعزع حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها والعناية بشعبها".
وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد الضربات على أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت إلى وزير الخارجية دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وسيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع... طالما يحتاج الأمر ذلك".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".
وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
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