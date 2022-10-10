https://sputnikarabic.ae/20221010/بلينكن-يؤكد-أنه-طمأن-وزير-الخارجية-الأوكراني-بشأن-استمرار-المساعدات-الأمريكية-لكييف-1068856233.html

بلينكن يؤكد أنه طمأن وزير الخارجية الأوكراني بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف

بلينكن يؤكد أنه طمأن وزير الخارجية الأوكراني بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بعد الضربات الصاروخية الروسية، وأكد له استمرار المساعدات الأمريكية،... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T15:38+0000

2022-10-10T15:38+0000

2022-10-10T15:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

مساعدات

وزير الخارجية الأمريكي

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وقال بلينكن في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "لقد تحدثت للتو مع دميتري كوليبا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في أعقاب ضربات الكرملين الرهيبة هذا الصباح. وسنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية، التي لا تتزعزع حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها والعناية بشعبها".وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وذلك بعد الضربات على أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت إلى وزير الخارجية دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وسيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع... طالما يحتاج الأمر ذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية صباح اليوم.وقال بوتين خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "صباح اليوم، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة لروسيا، تم إطلاق سلاح جوي وبحري وبري بعيد المدى وعالي الدقة على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".وأضاف بوتين أنه من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون رد، قائلا: "نظام كييف، من خلال أفعاله، وضع نفسه في الواقع على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الدولية. مع أكثر المجموعات البغيضة. من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد".

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سبوتنيك عربي

العالم, مساعدات, وزير الخارجية الأمريكي