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https://sputnikarabic.ae/20221010/بوتين-يجب-استخدام-العقوبات-لتعزيز-سيادة-البلاد-1068824214.html
بوتين: يجب استخدام العقوبات لتعزيز سيادة البلاد
بوتين: يجب استخدام العقوبات لتعزيز سيادة البلاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ينبغي استخدام العقوبات لتطوير التقنيات المحلية لصالح تعزيز سيادة البلاد. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:57+0000
2022-10-10T08:57+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في لقاء مع المحافظين المنتخبين: "نحن ملزمون باستخدام تحديات الضغط الخارجي لصالح تنميتنا. لقد ناقشنا هذا بالفعل مع العديد من الزملاء، من أجل تعزيز سيادة الدولة، نحتاج إلى العمل، لتعظيم وتحقيق إمكاناتنا الخاصة العلمية، والصناعية، والتكنولوجية، والريادية".وأضاف أن السلطات الفيدرالية تعمل بنشاط في هذا الاتجاه، لكن الكثير يعتمد أيضًا على قادة المناطق وفرقهم.وأشار بوتين إلى أن العقوبات تتطلب توطيد وتماسك المجتمع، بما في ذلك لمساعدة مناطق جديدة في روسيا.وقال: "يواجه بلدنا الآن ضغوطا معينة - خارجية. وهذا يفرض درجة خاصة، وأعلى من المسؤولية على رؤساء المناطق، وكذلك، من حيث المبدأ، على قادة جميع مستويات الحكومة، يتطلب تركيزا أكبر وتوطيدا للجهود من أجل تحقيق أهدافنا".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: يجب استخدام العقوبات لتعزيز سيادة البلاد

08:57 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ينبغي استخدام العقوبات لتطوير التقنيات المحلية لصالح تعزيز سيادة البلاد.
وقال بوتين في لقاء مع المحافظين المنتخبين: "نحن ملزمون باستخدام تحديات الضغط الخارجي لصالح تنميتنا. لقد ناقشنا هذا بالفعل مع العديد من الزملاء، من أجل تعزيز سيادة الدولة، نحتاج إلى العمل، لتعظيم وتحقيق إمكاناتنا الخاصة العلمية، والصناعية، والتكنولوجية، والريادية".
وأضاف أن السلطات الفيدرالية تعمل بنشاط في هذا الاتجاه، لكن الكثير يعتمد أيضًا على قادة المناطق وفرقهم.
وأشار بوتين إلى أن العقوبات تتطلب توطيد وتماسك المجتمع، بما في ذلك لمساعدة مناطق جديدة في روسيا.
وقال: "يواجه بلدنا الآن ضغوطا معينة - خارجية. وهذا يفرض درجة خاصة، وأعلى من المسؤولية على رؤساء المناطق، وكذلك، من حيث المبدأ، على قادة جميع مستويات الحكومة، يتطلب تركيزا أكبر وتوطيدا للجهود من أجل تحقيق أهدافنا".
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