https://sputnikarabic.ae/20221010/بوريل-يصرح-أن-رفاهية-الاتحاد-الأوروبي-مصدرها-الطاقة-الروسية-الرخيصة-التي-وصفها-بالإدمان-1068862959.html
بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"
بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"
قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد الأوروبي كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا، والآن من الضروري البحث عن مصادر للطاقة داخل... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T19:22+0000
2022-10-10T19:22+0000
2022-10-10T19:22+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_ac2662ab7bb3ec0798423423b7ee95bc.jpg
وأوضح بوريل في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: "كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، ومن الواضح أنه يجب علينا اليوم البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان، عوضا عن تغيير إدماننا (للاعتماد على الطاقة الروسية) إلى إدمان آخر".أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل، الناس لا يدركون بعد حقيقة أن روسيا والصين لن تكونا كما كانتا لتنمية اقتصادنا وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة".وأردف بوريل: "الوصول إلى السوق الصينية يزداد صعوبة، تغييرات كبيرة قادمة مما قد يؤدي لخلق مشاكل سياسية".
https://sputnikarabic.ae/20221010/المجلس-الأوروبي-يدعو-لتوحد-أوروبا-في-مجال-الطاقة-1068861146.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_529babc5c56ee877868a19e77b3840a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الصين
بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"
تابعنا عبر
قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد الأوروبي كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا، والآن من الضروري البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا، واقتصاد الاتحاد ينتظر إعادة هيكلة.
وأوضح بوريل في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: "كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، ومن الواضح أنه يجب علينا اليوم البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان، عوضا عن تغيير إدماننا (للاعتماد على الطاقة الروسية) إلى إدمان آخر".
أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل، الناس لا يدركون بعد حقيقة أن روسيا والصين لن تكونا كما كانتا لتنمية اقتصادنا وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة".
الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ فترة طويلة على السوق الصينية في الصادرات والواردات ونقل التكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة.
وأردف بوريل: "الوصول إلى السوق
الصينية يزداد صعوبة، تغييرات كبيرة قادمة مما قد يؤدي لخلق مشاكل سياسية".