عربي
نيبينزيا يعتبر جلسة الجمعية العامة مكرسة لمعاداة روسيا
https://sputnikarabic.ae/20221010/بوريل-يصرح-أن-رفاهية-الاتحاد-الأوروبي-مصدرها-الطاقة-الروسية-الرخيصة-التي-وصفها-بالإدمان-1068862959.html
بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"
بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"
قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد الأوروبي كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا، والآن من الضروري البحث عن مصادر للطاقة داخل... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T19:22+0000
2022-10-10T19:22+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_ac2662ab7bb3ec0798423423b7ee95bc.jpg
وأوضح بوريل في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: "كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، ومن الواضح أنه يجب علينا اليوم البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان، عوضا عن تغيير إدماننا (للاعتماد على الطاقة الروسية) إلى إدمان آخر".أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل، الناس لا يدركون بعد حقيقة أن روسيا والصين لن تكونا كما كانتا لتنمية اقتصادنا وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة".وأردف بوريل: "الوصول إلى السوق الصينية يزداد صعوبة، تغييرات كبيرة قادمة مما قد يؤدي لخلق مشاكل سياسية".
https://sputnikarabic.ae/20221010/المجلس-الأوروبي-يدعو-لتوحد-أوروبا-في-مجال-الطاقة-1068861146.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104362/39/1043623940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_529babc5c56ee877868a19e77b3840a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الصين

بوريل يصرح أن رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الروسية الرخيصة التي وصفها "بالإدمان"

19:22 GMT 10.10.2022
© Sputnik . ТАСС/POOL / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . ТАСС/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد الأوروبي كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا، والآن من الضروري البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا، واقتصاد الاتحاد ينتظر إعادة هيكلة.
وأوضح بوريل في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: "كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، ومن الواضح أنه يجب علينا اليوم البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان، عوضا عن تغيير إدماننا (للاعتماد على الطاقة الروسية) إلى إدمان آخر".
أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل، الناس لا يدركون بعد حقيقة أن روسيا والصين لن تكونا كما كانتا لتنمية اقتصادنا وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة".
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
المجلس الأوروبي يدعو لتوحد أوروبا في مجال الطاقة
17:44 GMT
الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ فترة طويلة على السوق الصينية في الصادرات والواردات ونقل التكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة.
وأردف بوريل: "الوصول إلى السوق الصينية يزداد صعوبة، تغييرات كبيرة قادمة مما قد يؤدي لخلق مشاكل سياسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала