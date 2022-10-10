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https://sputnikarabic.ae/20221010/بيسكوف-يعلن-عن-لقاء-بين-الرئيس-فلاديمير-بوتين-ورافائيل-غروسي-في-سان-بطرسبورغ--1068829792.html
بيسكوف يعلن عن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورافائيل غروسي في سان بطرسبورغ
بيسكوف يعلن عن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورافائيل غروسي في سان بطرسبورغ
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:10+0000
2022-10-10T10:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتم التخطيط لعقد عدد من اجتماعات العمل مع بوتين، وسيكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في روسيا، وغدا أيضا من المقرر أن يكون عند الرئيس بوتين".ولم يستبعد بيسكوف أن يناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اقتراح أنقرة إجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان اقتراح أنقرة بإجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، يمكن مناقشته في اجتماع بوتين مع أردوغان: "إلى حد كبير".
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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بيسكوف يعلن عن لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورافائيل غروسي في سان بطرسبورغ

10:10 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، غدًا، في بطرسبورغ.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتم التخطيط لعقد عدد من اجتماعات العمل مع بوتين، وسيكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في روسيا، وغدا أيضا من المقرر أن يكون عند الرئيس بوتين".
ولم يستبعد بيسكوف أن يناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، اقتراح أنقرة إجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان اقتراح أنقرة بإجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، يمكن مناقشته في اجتماع بوتين مع أردوغان: "إلى حد كبير".
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