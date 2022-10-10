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https://sputnikarabic.ae/20221010/تحويل-المدارس-غربي-أوكرانيا-إلى-التعلم-عن-بعد-1068822884.html
تحويل المدارس غربي أوكرانيا إلى التعلم عن بعد
تحويل المدارس غربي أوكرانيا إلى التعلم عن بعد
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه حتى التعلم عن بعد قد توقف في مدارس كييف؛ أما في غرب أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن تحويل المدارس في المناطق هناك إلى التعلم عن... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T08:05+0000
2022-10-10T08:05+0000
كييف
أخبار أوكرانيا
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وقال موقع "سترانا" الأوكراني: "حتى التعلم عن بعد قد تم إيقافه في مدارس كييف، حسبما أفاد أولياء أمور الطلاب. وفي غرب أوكرانيا، يتم تحويل المدارس في المناطق إلى التعلم عن بعد".في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات بالصواريخ. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.
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كييف, أخبار أوكرانيا
كييف, أخبار أوكرانيا

تحويل المدارس غربي أوكرانيا إلى التعلم عن بعد

08:05 GMT 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه حتى التعلم عن بعد قد توقف في مدارس كييف؛ أما في غرب أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن تحويل المدارس في المناطق هناك إلى التعلم عن بعد.
وقال موقع "سترانا" الأوكراني: "حتى التعلم عن بعد قد تم إيقافه في مدارس كييف، حسبما أفاد أولياء أمور الطلاب. وفي غرب أوكرانيا، يتم تحويل المدارس في المناطق إلى التعلم عن بعد".
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، كانت هناك ضربات بالصواريخ. تم الإبلاغ عن انفجارات في كييف ودنيبر وبيتروفسك ولفوف وخاركوف ومدن أخرى.
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