https://sputnikarabic.ae/20221010/تركيا-تقول-إن-التطبيع-مع-مصر-وإسرائيل-مستمر-1068865564.html
تركيا تقول إن التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر
تركيا تقول إن التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر
أكد وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، أن "تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب، من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية"،... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T21:05+0000
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وتحدث مولود أوغلو، في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عن أوضاع منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب موقع "ترك برس" التركي.وقال مولود أوغلو، إن بلاده "تريد الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أنه كان هناك فتورا في العلاقات مع الإمارات، والآن تعمل بلاده على إزالته".وأضاف أن "العلاقات مع السعودية تأخذ مجراها الصّحيح، والتطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر"، مؤكدا أن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية".وكان تشاووش أوغلو أكد مؤخرا، أن تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها. وقال إن "بدء عملية التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس".وقررت تركيا أخيرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
https://sputnikarabic.ae/20220430/أردوغان-تركيا-مستعدة-لإقامة-حوار-مع-مصر-كما-تفعل-مع-إسرائيل-1061758819.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
تركيا تقول إن التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر
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أكد وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، أن "تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب، من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية"، لافتا إلى أن "المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا".
وتحدث مولود أوغلو، في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عن أوضاع منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب موقع
"ترك برس" التركي.
وقال مولود أوغلو، إن بلاده "تريد الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أنه كان هناك فتورا في العلاقات مع الإمارات، والآن تعمل بلاده على إزالته".
وأضاف أن "العلاقات مع السعودية تأخذ مجراها الصّحيح، والتطبيع مع مصر وإسرائيل مستمر"، مؤكدا أن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية".
وكان تشاووش أوغلو أكد مؤخرا، أن تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل ومصر، لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها
. وقال إن "بدء عملية التطبيع
مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس".
وقررت تركيا أخيرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.