https://sputnikarabic.ae/20221010/تطبيق-سيغنال-يبشر-مستخدميه-بخاصية-جديدة--1068830492.html
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
كشف تطبيق "سيغنال" عن إجراء اختبار لإصدار تجريبي من خاصية "ستوريز"، تسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الصور والفيديوهات والنصوص مع أصدقائهم. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:21+0000
2022-10-10T10:21+0000
2022-10-10T10:21+0000
أخبار تكنولوجية
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وتختفي هذه الصور ومقاطع الفيديوهات بشكل تلقائي بعد يوم من نشرها، مثل ما هو عليه الأمر في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها.وتسمح خاصية "ستوريز" بإمكانية التشفير من طرف إلى طرف، وهو ما يعني أن المستخدم يستطيع اختيار الأشخاص الذين يشارك القصص معهم.ويتيح التطبيق كذلك إمكانية تخصيص "ستوريز" للمجموعات وقوائم الأصدقاء.ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص في المجموعة التفاعل مع القصة المنشورة والرد عليها ومشاركتها.وأوضح أحمد صبري رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الدافع وراء سعي تطبيق سيغنال لإضافة ميزة ستوريز، هو أنها أصبحت جزءا أساسيا من متطلبات الأجيال الجديدة، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".وذكر صبري أن المواد المرئية، خاصة مقاطع الفيديو القصيرة، أصبحت أكثر ما يجذب هذه الأجيال. تطبيق "تيك توك" حقق نجاحا ساحقا فيها، وهي ما توفره ميزة "ستوريز" لهم".
https://sputnikarabic.ae/20220111/المؤسس-المشارك-لـواتساب-برايان-أكتون-يتسلم-منصب-الرئيس-التنفيذي-المؤقت-لـسيغنال-1055211507.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تكنولوجية
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
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كشف تطبيق "سيغنال" عن إجراء اختبار لإصدار تجريبي من خاصية "ستوريز"، تسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الصور والفيديوهات والنصوص مع أصدقائهم.
وتختفي هذه الصور ومقاطع الفيديوهات بشكل تلقائي بعد يوم من نشرها، مثل ما هو عليه الأمر في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها.
وتسمح خاصية "ستوريز" بإمكانية التشفير من طرف إلى طرف، وهو ما يعني أن المستخدم يستطيع اختيار الأشخاص الذين يشارك القصص معهم.
ويتيح التطبيق كذلك إمكانية تخصيص "ستوريز" للمجموعات وقوائم الأصدقاء.
ومن خلال هذه الميزة يمكن
لأي شخص في المجموعة التفاعل مع القصة المنشورة والرد عليها ومشاركتها.
وأوضح أحمد صبري رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الدافع وراء سعي تطبيق سيغنال لإضافة ميزة ستوريز، هو أنها أصبحت جزءا أساسيا من متطلبات الأجيال الجديدة، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية"
.
وذكر صبري أن المواد المرئية، خاصة مقاطع الفيديو القصيرة، أصبحت أكثر ما يجذب هذه الأجيال.
تطبيق "تيك توك" حقق نجاحا ساحقا فيها، وهي ما توفره ميزة "ستوريز" لهم".