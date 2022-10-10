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https://sputnikarabic.ae/20221010/تطبيق-سيغنال-يبشر-مستخدميه-بخاصية-جديدة--1068830492.html
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
كشف تطبيق "سيغنال" عن إجراء اختبار لإصدار تجريبي من خاصية "ستوريز"، تسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الصور والفيديوهات والنصوص مع أصدقائهم. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T10:21+0000
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أخبار تكنولوجية
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وتختفي هذه الصور ومقاطع الفيديوهات بشكل تلقائي بعد يوم من نشرها، مثل ما هو عليه الأمر في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها.وتسمح خاصية "ستوريز" بإمكانية التشفير من طرف إلى طرف، وهو ما يعني أن المستخدم يستطيع اختيار الأشخاص الذين يشارك القصص معهم.ويتيح التطبيق كذلك إمكانية تخصيص "ستوريز" للمجموعات وقوائم الأصدقاء.ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص في المجموعة التفاعل مع القصة المنشورة والرد عليها ومشاركتها.وأوضح أحمد صبري رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الدافع وراء سعي تطبيق سيغنال لإضافة ميزة ستوريز، هو أنها أصبحت جزءا أساسيا من متطلبات الأجيال الجديدة، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".وذكر صبري أن المواد المرئية، خاصة مقاطع الفيديو القصيرة، أصبحت أكثر ما يجذب هذه الأجيال. تطبيق "تيك توك" حقق نجاحا ساحقا فيها، وهي ما توفره ميزة "ستوريز" لهم".
https://sputnikarabic.ae/20220111/المؤسس-المشارك-لـواتساب-برايان-أكتون-يتسلم-منصب-الرئيس-التنفيذي-المؤقت-لـسيغنال-1055211507.html
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أخبار تكنولوجية
أخبار تكنولوجية

تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة

10:21 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURIتطبيق "سيغنال"
تطبيق سيغنال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURI
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كشف تطبيق "سيغنال" عن إجراء اختبار لإصدار تجريبي من خاصية "ستوريز"، تسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة الصور والفيديوهات والنصوص مع أصدقائهم.
وتختفي هذه الصور ومقاطع الفيديوهات بشكل تلقائي بعد يوم من نشرها، مثل ما هو عليه الأمر في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها.
تطبيق المراسلة الفوري، سيغنال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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وتسمح خاصية "ستوريز" بإمكانية التشفير من طرف إلى طرف، وهو ما يعني أن المستخدم يستطيع اختيار الأشخاص الذين يشارك القصص معهم.
ويتيح التطبيق كذلك إمكانية تخصيص "ستوريز" للمجموعات وقوائم الأصدقاء.
ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص في المجموعة التفاعل مع القصة المنشورة والرد عليها ومشاركتها.
وأوضح أحمد صبري رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الدافع وراء سعي تطبيق سيغنال لإضافة ميزة ستوريز، هو أنها أصبحت جزءا أساسيا من متطلبات الأجيال الجديدة، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وذكر صبري أن المواد المرئية، خاصة مقاطع الفيديو القصيرة، أصبحت أكثر ما يجذب هذه الأجيال.
تطبيق "تيك توك" حقق نجاحا ساحقا فيها، وهي ما توفره ميزة "ستوريز" لهم".
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