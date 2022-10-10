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https://sputnikarabic.ae/20221010/تقرير-يؤكد-أن-الاتحاد-الأوروبي-استورد-وقودا-من-روسيا-بقيمة-100-مليار-دولار-منذ-بدء-العملية-الخاصة-1068833189.html
تقرير يؤكد أن الاتحاد الأوروبي استورد وقودا من روسيا بقيمة 100 مليار دولار منذ بدء العملية الخاصة
تقرير يؤكد أن الاتحاد الأوروبي استورد وقودا من روسيا بقيمة 100 مليار دولار منذ بدء العملية الخاصة
استوردت دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته أكثر من 100 مليار يورو (قرابة 100 مليار دولار) من الفحم والنفط والغاز من روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T11:24+0000
2022-10-10T11:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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روسيا
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وجاء ذلك مع زيادة استهلاك الكتلة الإجمالي للوقود الأحفوري حتى الآن في عام 2022، بحسب تقديرات مجموعة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز".وقال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إنه بينما واصلت أوروبا دفع مبالغ كبيرة لروسيا مقابل الغاز كما فعلت في النصف الأول من عام 2021 بسبب الارتفاع الصاروخي في الأسعار، فقد تلقت كمية أقل من الغاز.لكن الانخفاض الإجمالي المقدر للكتلة بنسبة 11% في إجمالي استهلاك الغاز في النصف الأول من العام قابله زيادة في استخدام المنتجات النفطية بنسبة 8%، والفحم الصلب بنسبة 7%، والليغنيت بنسبة 12%، بناء على بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".على الصعيد العالمي، كان هناك ارتفاع في توليد الفحم والغاز في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، حيث أدى الجفاف وموجات الحرارة القياسية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للوقود الأحفوري من روسيا على الرغم من أن الكميات الإجمالية قد انخفضت إلى النصف منذ بداية العملية العسكرية.يسلط هذا الإنجاز التجاري البالغ قيمته أكثر من 100 مليار يورو الضوء على كيفية استمرار موسكو في جني الإيرادات من نفس الدول التي تسعى إلى عزلها، بحسب الصحيفة.في حين انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بشكل كبير، وتوقفت واردات الفحم منذ أن دخلت العقوبات حيز التنفيذ في أغسطس/ آب، لا تزال الكتلة تستورد ما قيمته نحو 260 مليون يورو من الوقود الأحفوري الروسي يوميا.أيضا، عوّض شراء الهند والصين للنفط الروسي، معظم الانخفاض في الشحنات الروسية إلى أوروبا. جاء أكبر نمو في حجم الاستيراد من الهند.
https://sputnikarabic.ae/20221005/البيت-الأبيض-قرار-خفض-إنتاج-النفط-يظهر-انحياز-أوبك-لروسيا-1068667904.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, روسيا

تقرير يؤكد أن الاتحاد الأوروبي استورد وقودا من روسيا بقيمة 100 مليار دولار منذ بدء العملية الخاصة

11:24 GMT 10.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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استوردت دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته أكثر من 100 مليار يورو (قرابة 100 مليار دولار) من الفحم والنفط والغاز من روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا في فبراير/ شباط.
وجاء ذلك مع زيادة استهلاك الكتلة الإجمالي للوقود الأحفوري حتى الآن في عام 2022، بحسب تقديرات مجموعة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز".
وقال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إنه بينما واصلت أوروبا دفع مبالغ كبيرة لروسيا مقابل الغاز كما فعلت في النصف الأول من عام 2021 بسبب الارتفاع الصاروخي في الأسعار، فقد تلقت كمية أقل من الغاز.
لكن الانخفاض الإجمالي المقدر للكتلة بنسبة 11% في إجمالي استهلاك الغاز في النصف الأول من العام قابله زيادة في استخدام المنتجات النفطية بنسبة 8%، والفحم الصلب بنسبة 7%، والليغنيت بنسبة 12%، بناء على بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".
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على الصعيد العالمي، كان هناك ارتفاع في توليد الفحم والغاز في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، حيث أدى الجفاف وموجات الحرارة القياسية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للوقود الأحفوري من روسيا على الرغم من أن الكميات الإجمالية قد انخفضت إلى النصف منذ بداية العملية العسكرية.
يسلط هذا الإنجاز التجاري البالغ قيمته أكثر من 100 مليار يورو الضوء على كيفية استمرار موسكو في جني الإيرادات من نفس الدول التي تسعى إلى عزلها، بحسب الصحيفة.
في حين انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بشكل كبير، وتوقفت واردات الفحم منذ أن دخلت العقوبات حيز التنفيذ في أغسطس/ آب، لا تزال الكتلة تستورد ما قيمته نحو 260 مليون يورو من الوقود الأحفوري الروسي يوميا.
أيضا، عوّض شراء الهند والصين للنفط الروسي، معظم الانخفاض في الشحنات الروسية إلى أوروبا. جاء أكبر نمو في حجم الاستيراد من الهند.
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