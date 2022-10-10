https://sputnikarabic.ae/20221010/خبير-جزائري-يعتبر-أن-الأوروبيين-فرضوا-عقوبات-على-روسيا-ويدفعون-فاتورتها-1068853721.html

خبير جزائري يعتبر أن الأوروبيين فرضوا عقوبات على روسيا ويدفعون فاتورتها

خبير جزائري يعتبر أن الأوروبيين فرضوا عقوبات على روسيا ويدفعون فاتورتها

احتجاجات شعبية تتسع وتمتد إلى دول أوروبية من فرنسا وألمانيا وبراغ، والسبب أزمة الطاقة، فهل ستغير الدول الأوروبية نظرتها وموقفها تجاه العقوبات التي فرضتها على... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T14:44+0000

2022-10-10T14:44+0000

2022-10-10T14:44+0000

حوارات

الجزائر

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من جهة أخرى، تسارع فرنسا لحل مشاكلها الاقتصادية وخلق جسر تواصل جديد مع الجانب الجزائري، في زيارة هي الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية، إيليزابيث بورن، منذ تنصيبها برفقة وفد حكومي غير مسبوق مكوّن من 16 وزيرا، فهل تبحث فرنسا عن حلول لأزماتها في الجزائر من خلال هذه الزيارة؟.فرنسا تسارع للجزائر لإعادة العلاقاتحول هذا الموضوع، قال المحامي والخبير بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لوكالة "سبوتنيك":"إن هذه الزيارة حقيقةً تتزامن مع أزمة حقيقية للطاقة، والدول الأوروبية تبحث عن بدائل للطاقة الروسية، وربما هذه الزيارة تأتي مع هذا المطلب وهذه الحاجة الملحة لهذه المادة وتتزامن أيضا مع الدفع وترجمة ما يسمى بإعلان الجزائر للشراكة المتجددة التي تم التوقيع عليها بين الجانبين قبل أسابيع من خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، هذا الإعلان الذي تضمّن أو حاول أن يصلّح ويعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تم تسميمها من طرف تصريحات غير مسؤولة من المسؤول الأول بالإيليزيه العام الماضي".ونوّه المتحدث إلى أن "هذه الزيارة تعتبر الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية خارج فرنسا منذ توليها منصبها الوزاري، وهذا له دلالات بالرغبة الفرنسية لإعادة العلاقات ويلحّ على ذلك، وفرنسا تنظر إلى الشراكة الجزائرية بأنها مخرجا من الأزمة التي تعاني منها فرنسا".سبات أوروبا في شتاء 2023أحداث وتطورات جديدة في الملف الروسي- الأوكراني، وبوادر للخديعة الأمريكية للإطاحة بالاتحاد الاوروبي بدأت بالظهور، فهل يستفيق الاتحاد الأوروبي من غفلته أم ما زال بحاجة لسبات عميق هذا الشتاء، في ظل أزمة الطاقة؟في حديثنا مع ضيفنا الدكتور إسماعيل خلف الله عن تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على فرنسا، قال لنا:"أعتقد أن الأوروبيين يعلمون جيدا أنهم هم المتضرر الأول، وأن العقوبات التي فرضتها الكتلة الغربية على روسيا، هي في الحقيقة عقوبات بصفة مباشرة وغير مباشرة تقع على الطرف الأوروبي، وهم يعلمون بذلك، لأنهم تحت قبضة أمريكية حادة ويقعون تحت حماية أمنية ومازالوا لا يستطيعون الاستقلالية، رغم أنهم حاولوا إظهار الخروج من هذه العباءة الأمريكية، ولاحظنا كيف أن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون صرح بأن حلف "الناتو" حلفا ميتا سريريا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينشئ جيشا أوروبيا وقوة عسكرية أوروبية، وبالتالي أمريكا اصطادت هذه المحاولات والمبادرات وحاولت خنق الطرف الأوروبي بالدخول في أزمة مع شريك مهم، وهو روسيا".وتابع: "بالحديث عن مشروع الغاز "نورد ستريم 1 و2" فنحن لسنا بحاجة لأن نكلّف أنفسنا لمعرفة من استهدفها، فقط ننظر إلى من المستهدف من هذه العملية التخريبية وبذلك الصورة اتضحت والقضية واضحة".وأشار الدكتور خلف الله إلى "أن الأوروبيين لا يخفى عنهم أنهم أوقعوا عقوبات هم يدفعون فاتورتها مقابل تصعيد أمريكي- بريطاني ضد روسيا الشريك القوي لهم، وهم اليوم يبحثون عن بدائل للخروج من الأزمة، وهذه البدائل تتطلب زمنا أطول، والشتاء والمصانع المتوقفة اليوم لا تنتظر".هل هناك احتمال بسحب أوروبا للعقوبات ضد روسيا؟يذكر بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بدات زيارتها إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، يوم أمس الأحد، بهدف تحسين العلاقات مع الجانب الجزائري الذي يعتبر بالنسبة لها المصدر الرئيسي للغاز لا سيما حاليا في ظل أزمة الطاقة.وتأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.أجرت الحوار: فرح القادري

https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيسة-وزراء-فرنسا-تكشف-سبب-اختيارها-الجزائر-كأول-وجهة-خارجية-لها-1068837145.html

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