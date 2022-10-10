خبير جزائري يعتبر أن الأوروبيين فرضوا عقوبات على روسيا ويدفعون فاتورتها
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في فيينا، النمسا
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احتجاجات شعبية تتسع وتمتد إلى دول أوروبية من فرنسا وألمانيا وبراغ، والسبب أزمة الطاقة، فهل ستغير الدول الأوروبية نظرتها وموقفها تجاه العقوبات التي فرضتها على الجانب الروسي.
من جهة أخرى، تسارع فرنسا لحل مشاكلها الاقتصادية وخلق جسر تواصل جديد مع الجانب الجزائري، في زيارة هي الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية، إيليزابيث بورن، منذ تنصيبها برفقة وفد حكومي غير مسبوق مكوّن من 16 وزيرا، فهل تبحث فرنسا عن حلول لأزماتها في الجزائر من خلال هذه الزيارة؟.
فرنسا تسارع للجزائر لإعادة العلاقات
حول هذا الموضوع، قال المحامي والخبير بالقانون الدولي، الدكتور إسماعيل خلف الله لوكالة "سبوتنيك":
"إن هذه الزيارة حقيقةً تتزامن مع أزمة حقيقية للطاقة، والدول الأوروبية تبحث عن بدائل للطاقة الروسية، وربما هذه الزيارة تأتي مع هذا المطلب وهذه الحاجة الملحة لهذه المادة وتتزامن أيضا مع الدفع وترجمة ما يسمى بإعلان الجزائر للشراكة المتجددة التي تم التوقيع عليها بين الجانبين قبل أسابيع من خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، هذا الإعلان الذي تضمّن أو حاول أن يصلّح ويعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تم تسميمها من طرف تصريحات غير مسؤولة من المسؤول الأول بالإيليزيه العام الماضي".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي كترجمة حقيقية لتطبيق ولتنفيذ هذا الاتفاق وربما الإلحاح الفرنسي على إعادة العلاقات مع الجزائر، لأن الواقع يشير إلى أن فرنسا تزحزحت من مكانتها ولم تعد الشريك الأول للجزائر والذي يحظى بامتيازات على حساب المصالح الجزائرية، بل هناك شركاء وحلفاء ومنافسين جدد وتبني السياسة الجديدة المبنية على الندية والذهاب إلى عقد شراكات مبدؤها المصالح المشتركة".
ونوّه المتحدث إلى أن "هذه الزيارة تعتبر الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية خارج فرنسا منذ توليها منصبها الوزاري، وهذا له دلالات بالرغبة الفرنسية لإعادة العلاقات ويلحّ على ذلك، وفرنسا تنظر إلى الشراكة الجزائرية بأنها مخرجا من الأزمة التي تعاني منها فرنسا".
سبات أوروبا في شتاء 2023
أحداث وتطورات جديدة في الملف الروسي- الأوكراني، وبوادر للخديعة الأمريكية للإطاحة بالاتحاد الاوروبي بدأت بالظهور، فهل يستفيق الاتحاد الأوروبي من غفلته أم ما زال بحاجة لسبات عميق هذا الشتاء، في ظل أزمة الطاقة؟
في حديثنا مع ضيفنا الدكتور إسماعيل خلف الله عن تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على فرنسا، قال لنا:
"أعتقد أن الأوروبيين يعلمون جيدا أنهم هم المتضرر الأول، وأن العقوبات التي فرضتها الكتلة الغربية على روسيا، هي في الحقيقة عقوبات بصفة مباشرة وغير مباشرة تقع على الطرف الأوروبي، وهم يعلمون بذلك، لأنهم تحت قبضة أمريكية حادة ويقعون تحت حماية أمنية ومازالوا لا يستطيعون الاستقلالية، رغم أنهم حاولوا إظهار الخروج من هذه العباءة الأمريكية، ولاحظنا كيف أن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون صرح بأن حلف "الناتو" حلفا ميتا سريريا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينشئ جيشا أوروبيا وقوة عسكرية أوروبية، وبالتالي أمريكا اصطادت هذه المحاولات والمبادرات وحاولت خنق الطرف الأوروبي بالدخول في أزمة مع شريك مهم، وهو روسيا".
وأضاف: "وكما تعلمون، روسيا أن لها شراكة كبيرة في عدة مجالات وليس في مجال الطاقة فقط، لأن الشريك الأول للصادرات الأوروبية هي روسيا، وبالتالي هناك رباط تجاري كبير وقوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا فقهت هذا الأمر وضربت مباشرة هذا الرباط من خلال توقيف مشروع خطي الغاز "نورد ستريم 1 و2".
وتابع: "بالحديث عن مشروع الغاز "نورد ستريم 1 و2" فنحن لسنا بحاجة لأن نكلّف أنفسنا لمعرفة من استهدفها، فقط ننظر إلى من المستهدف من هذه العملية التخريبية وبذلك الصورة اتضحت والقضية واضحة".
وأشار الدكتور خلف الله إلى "أن الأوروبيين لا يخفى عنهم أنهم أوقعوا عقوبات هم يدفعون فاتورتها مقابل تصعيد أمريكي- بريطاني ضد روسيا الشريك القوي لهم، وهم اليوم يبحثون عن بدائل للخروج من الأزمة، وهذه البدائل تتطلب زمنا أطول، والشتاء والمصانع المتوقفة اليوم لا تنتظر".
هل هناك احتمال بسحب أوروبا للعقوبات ضد روسيا؟
قال الدكتور خلف الله: "إن هذه المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في إطار مجتمع مدني يطالب بلدانه بعدم توقيع عقوبات لتخفيف حدة التوتر وأنهم ضد هذه العقوبات، فالقضية هي ليست في أنهم مع روسيا، بل الشعوب التي تخرج اليوم تقول لحكوماتها أن هذه العقوبات هي مباشرة تقع على أوروبا نفسها، فالشتاء البارد ليس على واشنطن، والمصانع والآلة الصناعية المتوقفة هي على أوروبا، فالشعب الأوروبي يعيش أزمة حادة لا تمسّ فقط الرفاهية بل اليوم أصبحنا نتكلم عن شتاء بارد وأدنى الحاجيات أصبح يوضع لها ساعات محددة سواء في قطاع الكهرباء أو الغاز".
يذكر بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بدات زيارتها إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، يوم أمس الأحد، بهدف تحسين العلاقات مع الجانب الجزائري الذي يعتبر بالنسبة لها المصدر الرئيسي للغاز لا سيما حاليا في ظل أزمة الطاقة.
وتأتي زيارة بورن التي تستمر يومين مع 16 وزيرا وهو ما يزيد عن ثلث حكومتها، بعد 6 أسابيع من اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها 3 أيام لإنهاء أشهر من التوتر مع الجزائر.
أجرت الحوار: فرح القادري