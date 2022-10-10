خبير عسكري يقول إن روسيا ملزمة بالرد المناسب حفاظا على مصالحها وموقعها الاستراتيجي
خبير عسكري: روسيا ملزمة بالرد المناسب حفاظا على مصالحها وموقعها الاستراتيجي
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مستهل اجتماعه بالأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية.
وهدد بوتين، برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.
يقول المحلل السياسي الروسي، أنطون بريديخين، في حديث لـ "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إنه بالطبع، كان هذا هو الرد المتوقع، فروسيا لا تقول ما لا تفعل، لقد قلنا عن إجراءات صارمة ستكون ردا على التخريب الذي استهدف جسر القرم، وها نحن فعلنا ذلك".
وأضاف بريديخين:
"كم تمت مناشدة سلطات كييف وها هي النتيجة، الآن الوضع هو فقدان كامل تقريبا للكهرباء في جميع المدن الأوكرانية الكبرى، وهناك احتمال كبير لفقدان الماء أيضا".
بدوره يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "بلا قيود":
"أعتقد أن حكومة كييف ذهبت بعيدا في استفزاز الجانب الروسي، واخترقت بعملياتها الإرهابية الأخيرة الخطوط الحمر التي وضعتها روسيا، وبالتالي وضعت روسيا أمام خيارين: إما الرد المناسب الذي يؤلم والذي يجعل من الحرب قيد التطوير ورفع سقفها، أو السكوت وابتلاع الضرر والانهيار الإدراكي على الجانب الروسي، ومن المستحيل في هذا الإطار أن تقبل روسيا بالحل الثاني، أي ابتلاع الاعتداء والسكوت على العدوان، ولهذا السبب فإن روسيا حفاظا على مصالحها القومية وحفاظا على موقعها الاستراتيجي، ملزمة بالرد المناسب وهذا ما حصل".
تحذيرات تركية لأوروبا بعواقب تقييد إمدادات الغاز
رسالة تحذيرية من الرّئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الاتحاد الأوروبي من عواقب فرض قيود على توريد الغاز لأوروبا، بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية واتساع الاحتجاجات والمظاهرات في الدول الأوروبية بسبب أزمة الطاقة، مشيرا إلى أن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة، بسبب تقييد إمدادات الغاز من روسيا، فترى كيف سيواجه الأوروبيون شتاء هذه السنة؟ وهل من الممكن أن نرى تحولات في المواقف تجاه عداء روسيا؟.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ محمود علّــوش لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ أوروبا الآن تعيش أزمة طاقة وهذه الأزمة هي ببساطة نتيجة سوء تقدير في الدول الأوروبية للعواقب المحتملة لتبنّي سياسات قريبة من الولايات المتحدة إزاء روسيا، في نهاية المطاف أوروبا تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة من روسيا، وعليها أن تتحمل العواقب، طالما أنها أرادت أن تواجه روسيا في أوكرانيا، وحسب تقديري فإنّ من ظنّ أن الرئيس الروسي لن يستخدم الطاقة كسلاح في صراعه مع الغرب فقد كان مخطئا، فهي ورقة ضغط لا سيما مع الاقتراب من فصل الشتاء، لهذا ربما سنشهد في الفترة القادمة المزيد من الحذر الأوروبي في مواصلة تصعيد الضغط الأقصى على الجانب الروسي".
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