https://sputnikarabic.ae/20221010/خط-بقيمة-25-مليار-دولار-من-نيجيريا-إلى-المغرب-يمكنه-إمداد-أوروبا-بالغاز-هل-يكتمل؟-1068863174.html

خط بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكنه إمداد أوروبا بالغاز... هل يكتمل؟

خط بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكنه إمداد أوروبا بالغاز... هل يكتمل؟

في إطار سعي أوروبا الحثيث من أجل استبدال مصادرها للطاقة، يجري الآن التحضير لخط غاز جديد مصدره نيجيريا، يصل إلى المغرب ويمكنه تزويد أوروبا بالطاقة. 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T19:29+0000

2022-10-10T19:29+0000

2022-10-10T19:29+0000

العالم

أخبار المغرب اليوم

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وفقا لـ "بلومبرغ"، وقعت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم، مذكرة تفاهم الشهر الماضي جعلت المشروع طويل الأمد أقرب إلى الواقع.فالقناة هي واحدة من مبادرتين من هذا القبيل تروج لها الشركة النيجيرية في محاولة للاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر جديدة للغاز بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأوضح أن المناقشات حول التمويل جارية، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.كما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم.وسيكلف بناء المشروع ما بين 20 و 25 مليار دولار وسيتم تشييده على مراحل، وفقًا لكياري، الذي يتوقع أن يستغرق الجزء الأول ثلاث سنوات للانتهاء والأخرى خمس سنوات.يشار إلى أن نيجيريا تمتلك أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 5.6 تريليون متر مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.طالع أيضا: الشركة الروسية للمعادن لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر

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